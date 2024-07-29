高雄水利及滯洪設施奏功　強颱凱米淹水面積僅莫拉克9.2%

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相較今日，高雄已經完成25座滯洪池498萬噸滯洪量，約可容納2450座標準泳池的水量，凱米颱風期間25座滯洪池近全滿，倘無這些滯洪池滯留洪水，讓498萬噸洪水漫流至市區，肯定會造成高雄更大淹水災情；另統計，凱米颱風造成高雄淹水面積498公頃，相較莫拉克颱風的5,400公頃僅9.2%，且都會區的淹水大多1小時左右退水，時間也明顯縮短。
成功大學前工學院院長游保杉名譽教授指出，台灣位於颱風侵襲的路徑，未來氣候變遷可能讓侵襲台灣颱風的降雨有增強趨勢。這是台灣必須面對而無法避免的降雨條件。大家更需認知到，未來的降雨強度與總量超過目前水利設施保護標準的機會可能更為頻繁。當超過設計標準所造成的淹水應該是合理而可以接受現象，不宜輕易說治水無效來打擊水利工程師的言論。」
游保衫也提到，國際上很早就認知從工程角度而言，淹水是無可避免地，因而提倡「與洪水共存」的理念。淹水最直接影響的是社區與民眾，因此建議上從中央、地方政府，下自社區與居民，宜共同參與建立韌性的防災體系。」
高市府表示，將評估檢討提高保護標準並賡續執行相關排水改善工程，也提醒工程手段無法完全避免災害發生，協助市民取得水情資訊、鼓勵淹水地區加裝防水閘門、輔導成立自主防災社區等各項有助於提升防洪韌性之策略，也會是持續努力的目標。