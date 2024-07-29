臺日交流高峰會今展開　黃偉哲：臺南府會共同行銷臺南

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偉哲指出，第10屆台日交流高峰會今年來訪的議員人數是歷年來最多且創下新高，此外，台日之間長年以來透過互訪、震災與疫情相互扶持，已經累積出許多深厚情誼，並對於未來台日雙方之間的交流，相信一定能持續開展更加多元面向與領域，並藉著今日難得的機會來向日本友人們致上最深的謝意與敬意，感謝日本長期以來對台灣的關懷力挺。
黃偉哲也希望此次來訪的日本議員皆能盡情體驗台南古都人情味及科技感，感受台南400歷史兼具傳統與創新的力量，他也期盼接下來的日子裡，台灣與日本的友誼能持續升溫，往後不僅是官方交流，市府也會努力推動台日年輕學子們的學習互訪機會，讓台日情誼能向下扎根到年輕世代，促使雙方友誼長存且相互扶持。
議長邱莉莉表示，台日交流高峰會向來是台日地方議會及議員進行交流的重要平台，台日交流高峰會每屆皆以舉辦城市之名發表宣言，而這次台南宣言正式宣布，並以「台灣需要日本，日本需要台灣」、「民主、和平、繁榮、永續及互助一直是台灣和日本的共同價值」等語，用台日兩國地方議會的視角來向中央政府倡議，並以共同維護東亞安定，以及讓台灣能在國際舞台上發聲而努力。
此次高峰會活動來自日本的參加者包括3位眾議員、20個都道府縣議會、27個市町村議會、3個地方政府及18個友台民間團體，人數合計共有433人，創下在台舉辦的新紀錄，而在台灣的部分，則有15個縣市議會，正副議長及議員138名及7個友台社團20人參加，參與人數亦創下新高。
此外，活動將安排台南在地特產攤位展售，還有鼓術、跳鼓陣與陣頭等傳統技藝表演，以及特別精心規劃台南巡禮行程，提供像是文化生態、古都遊覽與企業參訪等多元路線，來供日本賓客自由選擇參加，期望能藉此讓日本友人更加認識與感受台南400文化薈萃之美。
今日台日高峰會活動包括立法委員郭國文、林俊憲、賴惠員與副議長林志展及台南市議會多位議員、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧、台灣多個縣市議會代表等均共襄盛舉出席盛會。
另此次高峰會還有台南特有奈米噴染蝴蝶蘭作為會場的一大亮點，上面點綴襯托著台日國旗與粉櫻花瓣，讓現場許多台灣和日本友人感到驚喜萬分，紛紛搶著拍照合影，留下深刻美好的台南時光。