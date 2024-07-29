虎斑貓受困汐止高架橋多日！嚴重脫水超虛弱 獲救幸福現況曝光
幸好結局皆大歡喜！日前有汐止民眾目睹一隻灰色虎斑貓受困在5、6樓高的橋墩上，觀察貓咪活動力大幅下降，似乎已經多日未進食、飲水，便急忙通報新北市動保處。動保處接獲通報後，立即派員前往勘查地形，並安排高空救援車進行救援，而小貓被救下來後，也迅速找到新家，展開一段新的貓生。
記者潘毅／綜合報導
新北市動保處日前接獲民眾通報，汐止區鄉長路一段55巷巷口住家陽台遠眺汐止高架橋墩上，發現一隻灰色虎斑貓受困在橋墩上。據觀察，貓咪活力不佳，奄奄一息，民眾希望動保處能夠派員前往救援。由於受困高度約在5至6樓高，動保處擔心貓咪受困天數長且多日未進食，可能導致身體狀況不佳，因此接獲通報後立即派員前往勘查地形，並安排高空救援車進行救援。
新店動物之家動保員張庭文到場後，初步勘查地形並觀察貓咪的情況。由於貓咪受困的高度至少有5、6層樓高，他立即申請高空救援車並加派人手協助。同時，交警也到場協助交通管制。在人員抵達受困位置後，考量到高度過高可能會驚嚇到貓咪，最終選擇架設誘貓籠的方案。所幸，由於貓咪多日未進食，順利進入籠內。動保員隨即將灰色虎斑貓帶回毛寶貝醫療中心進行檢查。經獸醫師胡茲雅診斷，發現貓咪因多日未進食導致脫水，身體明顯瘦弱。在接受輸液治療及正常飲食後，貓咪已逐漸恢復體力，隨後也被民眾連先生認養，找到幸福溫暖的新家。
動保處表示，112年度共接獲動物救援案件2791件，其中高空救援就佔了198件。民眾如看見動物受困在高處或無法自行脫困的情形，建議先觀察避免驚擾動物，以防其受驚從高處墜落造成意外。觀察同時可致電動保處請求救援，動保處會派員協助，讓動物順利脫困。