台灣最強高中生Ray美國出事了！驚動NYPD派直升機　員警掏槍靠近

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Ray在美國人氣太狂！紐約吸引大批粉絲驚動警方
台灣最強高中生Ray昨（28）日前往紐約參加「多明尼加日」，現場相當熱鬧，Ray也入境隨俗披上多明尼加的白色十字架旗幟同歡，隨後在直播途中，還遇上愣一位也正在參加遊行的百萬實況主好友 Fanum ，兩位網路名人合體，並一起進行直播，也嚷現場立刻出現大批粉絲包圍。由於人群突然過於密集，甚至還一度驚動紐約警察局（NYPD）的人員在附近觀察情況。
隨後在Fanum的邀請下，Ray也搭上了對方的紫色蘭寶堅尼Urus，透過天窗站著在紐約街頭兜風，沒想到駕駛開車速度超快，也讓Ray一度開口嗆「開慢一點」。
怎料車子進入市區，在停等紅燈時，突然有員警持槍靠近，要求車上所有人下車，此時坐在副駕的Fanum也機警地向員警表示，車上沒有任何槍枝，也沒有違禁品，隨後直播鏡頭還拍到上空還有NYPD的直升機靠近從高空俯視事件現場。
截至目前為止Fanum與Ray都沒有在社群上做出更進一步的說明，但據現場粉絲所拍下的畫面顯示，Fanum的蘭寶堅尼Urus當場遭紐約警方扣留，負責駕駛的人也被警察上銬帶回警局。
結果後來網路上有紐約警察局（NYPD）的員警，興奮地在Fanum藍寶堅尼上拍照，這一舉動也引發網路社群的怒火，先前也曾在紐約遭NYPD刁難的 Kai Cenat 也忍不住留言怒嗆：「NYPDK FUCK EM」。