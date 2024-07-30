沒預期好！川普副手范斯在中西部「舉步維艱」 也上不了全國檯面
美國總統拜登（Joe Biden）宣布退選，副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為最有可能接棒出征的人選，民主黨「換登」後氣勢大振，原先存在感不高的賀錦麗，搖身一變，成為有望對抗川普的「英雄」人物。反觀川普副手范斯（JD Vance），被提名後卻沒有太多蜜月期，先前還被《CNN》以民調打臉，稱他是1980年以來最不受歡迎的副總統候選人。29日又有外媒踢爆，范斯就連在美國中西部的民調支持度也不甚理想，「在地背景」賣點變低，全國範圍也難上檯面，讓共和黨不由得開始擔心。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《商業內幕》報導，當初川普之所以選中范斯，就是看中他的俄亥俄州背景，范斯於2016年出版的回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy），記錄了他生長的阿帕拉契山區如何貧困，描述生活在「鏽鐵地帶」（Rust Belt）的白人勞動階層所面臨的社會問題等，被稱為是「理解川普的六本書之一」，也被認為有助於解釋川普這位特立獨行的紐約商人，為何在美國中部如此具有吸引力，特別是在幫助川普贏得工人和農民選票一事上。
然而，報導引述《CNN》7月在伊利諾、印第安那、密西根、俄亥俄和威斯康辛州進行的民調，顯示范斯的支持度僅有28%，不支持度則為44%，是該地區過去44年來，最不受歡迎的非在位副總統參選人。
在密爾瓦基舉行的共和黨全國大會結束後，范斯的支持度比不支持度還低5%，有分析直言：「最了解他的地區和選民，不喜歡他的程度比全美還高」，認為范斯的支持率若是連在家鄉地區都這麼低，那麼在全國範圍也不會好到哪去。
報導提到，對於范斯來說，若想在中西部替共和黨大展拳腳，他的聲望遠低於奪取密西根州、威斯康辛州等關鍵搖擺州所需的水平。此外，范斯在墮胎、生育等議題方面的觀點，也容易引起女性選民反感，並成為民主黨重點抨擊的目標。