衝刺高階製程！我國製造業研發經費衝破8千億元大關、呈逐年增加

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以行業別來看，以製造業研發經費以電子業投入最多，2022年我國製造業研發經費集中在電子零組件業，占61.5%居冠，主因業者專注於高階製程相關技術開發，以維持國際領先優勢；第二名則是電腦電子及光學製品業20.5%，前兩名合計占製造業研發逾8成。第三名則是化學及醫藥製造業，其中南韓、我國及美國皆超過一半的研發量能集中在電腦電子及光學製品業、化學及醫藥製造業這兩大產業。
經濟部指出，製造業投入研發經費集中於大型企業，研發經費以200人以上的大型企業為主，占比92.7％，近10年平均年增7.6%；中、小型企業則平均年增2.3％、2.6%。
研發密度上，以200人以上的大型企業最高，2022年研發密度為4.9%，高於整體的3.7%。相較於2013年，以大型企業研發密度提高1.7個百分點最為顯著，而中、小型企業則變動不大。
根據經濟合作暨發展組織（OECD）統計，台灣的研發經費近10年平均年成長8.9%，僅次於中國10.6%，主要國家研發支出皆呈正向成長，顯示各國積極投入研發量能，提升國家競爭力。
而在2021年我國企業部門研發經費占GDP比率位3.2%，為全球第3高；近年以色列的5.1%及南韓3.9%穩居冠、亞軍。