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衝刺高階製程！我國製造業研發經費衝破8千億元大關、呈逐年增加

▲經濟部指出，2022年我國製造業研發經費跨過8千億元大關。（圖／Pixabay）
▲經濟部指出，2022年我國製造業研發經費跨過8千億元大關。（圖／Pixabay）

記者陳郁柔／台北報導

經濟部昨（29）日發布製造業研發與技術交易變動分析專題，2022年製造業研發經費突破新台幣8000億元，創歷年新高，並且呈現逐年創高趨勢；此外，在當年研發密度（研發經費占營業收入比重）來到3.7%，較10年前上升1.3個百分點。

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經濟部昨日發布「當前經濟概況」，並且就著我國製造業研發及技術交易變動進行專題分析。報告顯示，近10年來，我國製造業研發經費年年創新高，2022年一口氣突破7千億、8千億等2個整數關，躍升到8216億元，年增13.8%，並且近10年（2013年-2022年）平均每年成長7.1%。

以行業別來看，以製造業研發經費以電子業投入最多，2022年我國製造業研發經費集中在電子零組件業，占61.5%居冠，主因業者專注於高階製程相關技術開發，以維持國際領先優勢；第二名則是電腦電子及光學製品業20.5%，前兩名合計占製造業研發逾8成。第三名則是化學及醫藥製造業，其中南韓、我國及美國皆超過一半的研發量能集中在電腦電子及光學製品業、化學及醫藥製造業這兩大產業。

經濟部指出，製造業投入研發經費集中於大型企業，研發經費以200人以上的大型企業為主，占比92.7％，近10年平均年增7.6%；中、小型企業則平均年增2.3％、2.6%。

研發密度上，以200人以上的大型企業最高，2022年研發密度為4.9%，高於整體的3.7%。相較於2013年，以大型企業研發密度提高1.7個百分點最為顯著，而中、小型企業則變動不大。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）統計，台灣的研發經費近10年平均年成長8.9%，僅次於中國10.6%，主要國家研發支出皆呈正向成長，顯示各國積極投入研發量能，提升國家競爭力。

而在2021年我國企業部門研發經費占GDP比率位3.2%，為全球第3高；近年以色列的5.1%及南韓3.9%穩居冠、亞軍。

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