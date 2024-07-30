質疑馬杜洛連任正當性！委內瑞拉爆示威　數千人進逼總統府

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雖說對於本次大選結果，外界並不是很意外，但反對派聯盟已拒絕了馬杜洛自稱勝選的聲明，強調反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo González）無論是選前民調或本次獲得票數，都高達70%，反觀馬杜洛只獲得約30%的選票，還禁止他們監察大部分的投票站數據資料，怒批這根本是欺詐行為。
憤怒的人民、強勢的政府
報導提到，已有9個南美國家呼籲對選舉結果進行「全面審查」，要求提高選舉透明度；馬杜洛政府則驅逐阿根廷、智利、哥斯達黎加、秘魯、巴拿馬、多明尼和烏拉圭的外交人員，指控他們是「附屬於華盛頓的右翼政府」，致力奉行骯髒的法西斯意識形態。
馬杜洛聲稱自己獲勝後，委內瑞拉首都隨即爆發抗議活動，不少抗議者指控這次投票是可怕的欺詐行為，馬杜洛政府再度從人民手中奪走選舉權：「他（馬杜洛）輸掉了選舉，沒有權利還待在那裡。」
也有參與示威的年長人民表示，這些年委內瑞拉的經濟越來越糟，希望年輕人能有更美好的未來，否則他們遲早會走光，到時委內瑞拉將只剩下老年人。
馬杜洛政府則指責反對派，試圖透過對選舉結果提出異議來號召「政變」，首都加拉加斯（Caracas）的街道上，安全部隊使用催淚瓦斯、高壓水槍，驅散大批抗議者。委內瑞拉總檢察長並警告，在抗議活動中封鎖道路、或違反任何相關法律者，都將受到法律的全力制裁。
委內瑞拉人權組織PROVEA指控，親馬杜洛的武裝團體向和平示威者開槍。
國際影響
《CNN》引述一份6月進行的民調，顯示若馬杜洛繼續掌權，多達1/3的委內瑞拉人考慮在選舉後離開該國。
美國智庫「外交關係委員會」（the Council on Foreign Relations）的拉丁美洲研究員弗里曼（Will Freeman）直言，美國即將在11月舉行總統大選，這種情況「對民主黨來說可能是一個非常糟糕的意外」，畢竟過去這些年，在馬杜洛的統治下，已有不少委國人民出走，有些還試圖跨越邊境、進入美國。
美國於2017年首次對委內瑞拉實施制裁，並逐步加強制裁力道，雖然馬杜洛去年曾承諾會舉行自由公正的選舉，以換取解除制裁，但現在的情況實在讓人難以對委內瑞拉重返國際舞台一事感到樂觀。