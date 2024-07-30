日本鰻魚飯老店「伊勢定」爆連續食物中毒！147人中標　1人已死亡

質疑馬杜洛連任正當性！委內瑞拉爆示威　數千人進逼總統府

▲委內瑞拉近日舉行大選，強人總統馬杜洛自稱勝選，由於選舉過程爭議頗多，引發民眾對馬杜洛連任正當性的質疑，紛紛上街抗議，與軍警爆發衝突。（圖／美聯社／達志影像）
▲委內瑞拉近日舉行大選，強人總統馬杜洛自稱勝選，由於選舉過程爭議頗多，引發民眾對馬杜洛連任正當性的質疑，紛紛上街抗議，與軍警爆發衝突。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

委內瑞拉近日舉行大選，61歲的現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）宣布勝選、贏得第3個6年任期，將擔任總統直到2031年。由於這場選舉本身就是在政府涉嫌舞弊、競選活動受政治恐嚇等背景下進行，因此馬杜洛連任的消息一出，不僅委內瑞拉自家人民暴動，聯合國、美國、歐盟甚至不少拉丁美洲國家，都對大選存在違規疑慮表達憂心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，馬杜洛可說是當代全球最具爭議的政治人物之一，擔任總統已長達11年，執政期間因壓制反對派、通過修憲公投擴大總統權力等等，他在西方及民主國家的觀感普遍不佳，經濟也越來越差。本次大選投票前，馬杜洛政府就因禁止反對派候選人參選，拘留反對派助手，阻礙海外委內瑞拉公民投票，取消邀請國際選舉觀察員等舉措，引發負評如潮。

雖說對於本次大選結果，外界並不是很意外，但反對派聯盟已拒絕了馬杜洛自稱勝選的聲明，強調反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo González）無論是選前民調或本次獲得票數，都高達70%，反觀馬杜洛只獲得約30%的選票，還禁止他們監察大部分的投票站數據資料，怒批這根本是欺詐行為。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲反對派怒批馬杜洛自行宣布連任，缺乏透明公正的選舉結果。（圖／美聯社／達志影像）
憤怒的人民、強勢的政府

報導提到，已有9個南美國家呼籲對選舉結果進行「全面審查」，要求提高選舉透明度；馬杜洛政府則驅逐阿根廷、智利、哥斯達黎加、秘魯、巴拿馬、多明尼和烏拉圭的外交人員，指控他們是「附屬於華盛頓的右翼政府」，致力奉行骯髒的法西斯意識形態。

馬杜洛聲稱自己獲勝後，委內瑞拉首都隨即爆發抗議活動，不少抗議者指控這次投票是可怕的欺詐行為，馬杜洛政府再度從人民手中奪走選舉權：「他（馬杜洛）輸掉了選舉，沒有權利還待在那裡。」

也有參與示威的年長人民表示，這些年委內瑞拉的經濟越來越糟，希望年輕人能有更美好的未來，否則他們遲早會走光，到時委內瑞拉將只剩下老年人。

馬杜洛政府則指責反對派，試圖透過對選舉結果提出異議來號召「政變」，首都加拉加斯（Caracas）的街道上，安全部隊使用催淚瓦斯、高壓水槍，驅散大批抗議者。委內瑞拉總檢察長並警告，在抗議活動中封鎖道路、或違反任何相關法律者，都將受到法律的全力制裁。

委內瑞拉人權組織PROVEA指控，親馬杜洛的武裝團體向和平示威者開槍。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲糟糕的選舉制度、持續惡化的經濟，都讓委內瑞拉人民忍無可忍，選擇上街示威。（圖／美聯社／達志影像）
國際影響

《CNN》引述一份6月進行的民調，顯示若馬杜洛繼續掌權，多達1/3的委內瑞拉人考慮在選舉後離開該國。

美國智庫「外交關係委員會」（the Council on Foreign Relations）的拉丁美洲研究員弗里曼（Will Freeman）直言，美國即將在11月舉行總統大選，這種情況「對民主黨來說可能是一個非常糟糕的意外」，畢竟過去這些年，在馬杜洛的統治下，已有不少委國人民出走，有些還試圖跨越邊境、進入美國。

美國於2017年首次對委內瑞拉實施制裁，並逐步加強制裁力道，雖然馬杜洛去年曾承諾會舉行自由公正的選舉，以換取解除制裁，但現在的情況實在讓人難以對委內瑞拉重返國際舞台一事感到樂觀。

批前朝害英國破產！取消冬季暖氣補助　財政大臣：被迫做緊急決定

沒預期好！川普副手范斯在中西部「舉步維艱」　也上不了全國檯面

北韓「女帝」將出世？韓國情報院：金正恩之女正進行接班人培訓

我不怕！才剛躲過暗殺　川普揚言將再回「賓州槍擊地」造勢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載