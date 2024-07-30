奧運籃球／Tatum下戰不用再坐板凳！主帥曝前役不讓他上關鍵原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
Steve Kerr稍早接受美媒訪問，當他被問到美國隊前役對陣塞爾維亞，為何Jayson Tatum沒有獲得機會，甚至全場坐板凳，Kerr對此則解釋到，「當我和教練團研究熱身賽對陣塞爾維亞的比賽，並回顧我們陣容在比賽當中的表現時，我們認為Tatum在其中顯得有些格格不入。」
面對南蘇丹Tatum將出賽 Kerr稱球隊需要他
不過Steve Kerr隨後也掛保證表示，Jayson Tatum將在下一戰美國男籃面對南蘇丹的比賽上出場，「Tatum將在下一戰上場，我們需要他。而我的工作之一就是讓隊內每個人都參與其中並做好準備，因為我的經驗告訴我，在比賽中總是會有瘋狂的事情發生。」
而Jayson Tatum首戰被棄用之後，他在塞爾提克的隊友Derrick White受訪時則說：「我在賽後有和Tatum聊過了，他沒事的，他精神很好。他顯然是相當出色的球員，而我們隊裡實在是有太多優秀球員，所以他會沒事的。」
Derrick White是在Kawhi Leonard因膝傷退出國家隊之後，最後時刻才遞補入選美國男籃，而前役對陣塞爾維亞他也獲得出賽機會，替補上陣約15分鐘，攻下2分1籃板1助攻2抄截1阻攻。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。