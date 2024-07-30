街口胡亦嘉躍瑞興銀第3大股東 未來想持股逾10%須事先核准
外界暱稱「小霸王」的街口金融科技董事長胡亦嘉又有動作了！根據瑞興銀行年報顯示，街口金科持股8.7%、2730萬股，已成為瑞興銀行第3大股東。雖然他對外表示，目前對此投資沒有太多想法，但金管會已關注到此案，甚至請他到金管會說明，也當面清楚告知，未來若要持股超過10%，就必須事前申請核准，也會持續密切關注此案後續發展。
記者顏真真／台北報導
瑞興銀是信合社改制的商業銀行，前身為台北市第一信用合作社，資本額無須達100億元門檻，目前實收資本額31.39億元，最大股東為新光合纖。根據瑞興銀年報，新光合纖、宜廣實業及吳東昇個人和配偶持股合計逾4成，包括新光合纖持股27.07%、宜廣實業持股9.61%、吳東昇個人持股2.42%及配偶何幸樺持股3.29%，而胡亦嘉的街口金科持股8.7%，成為第3大股東。
對於成為瑞興銀行第3大股東，胡亦嘉也對外證實持股近9%，不過，他強調，這是為未來深化合作提前布局，目前未有進一步的想法。瑞興銀則向媒體表示， 街口與每家銀行都有合作，董事改選明年才會發生，到時再說。
不過，此案已引發金管會關注，即便胡亦嘉持有超過5%後，已依法向金管會申報，卻因胡亦嘉持股持續增加，金管會日前也找胡亦嘉「喝咖啡」，並當面清楚告知，未來若持股要達10%，就得事前申請核准，金管會也將依照主管機關權責，持續密切關注後續發展。