創意Q3營收看小幅季減、外資調降目標價　股價連吞2根跌停

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創意第二季的NRE（委託設計服務）收入創下單季新高，而到了第三季，預估NRE營收將回落雙位數百分比，晶圓量產服務營收則將與第二季持平，整體看來第三季營收將較第二季季減個位數百分比，但仍可維持相對高檔。
創意預期，由於AI ASIC與商用需求不錯的挹注，雖然今年消費性電子相關需求仍然疲弱，但今年營收約與去年持平至小幅成長，NRE力拚雙位數成長，明年有機會繼續成長。
雖然創意第二季財報繳出不錯成績，不過針對後市表現相對保守許多，也因此外資開始調降目標價。有外資指出，儘管創意AI相關業務樂觀，但非AI業務仍佔營收大宗，受相關需求持續疲軟，下半年展望低於預期。
美系外資指出，創意近期展望黯淡，但接案已邁進更先進製程節點，有助營收與獲利規模擴張，但為反映近期需求疲弱與AI ASIC的不確定性，分別調降2024/2025/2026年的獲利預測9%/13%/4%，長期則仍看好創意在ASIC和HBM基礎晶片的結構性成長機會，因此維持買進評等，目標價從2040元降至1760元，降幅將近14%。
另一美系外資表示，創意今年AI占整體營收約15-20%，也看好創意在AI領域的布局，包括AI加速器、AI伺服器CPU、BMC與HBM，但近期拿下案件的利多都已反映，受下半年展望低預期，因此下調2025/2026年獲利預測，目標價從1830元降至1680元，降幅約8%，評等維持優於大盤。
第三家美系外資認為，創意第三季營收低預期，但也看到HBM與AI相關業務帶來的長期正面影響，因此重申中性評等，並調降2024至2026年每股稅後純益2-15%，目標價則從1750元調整至1450元，降幅約有17%。
外資看衰創意後市表現，也因此迎來失望性賣壓，昨日股價開盤立即打入跌停，今日持續走低再吞一根跌停板，來到1085元，創下去年4月、也就是15個月以來低點。