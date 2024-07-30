又見高層走人！竹市都發處長翁義芳曾爆肇逃 今健康因素請辭獲准
新竹市政府都發處長翁義芳稱因身體健康因素，日前已向市長高虹安及代理市長邱臣遠主動請辭，邱臣遠今（30）日考量都發處業務繁重，為使業務推動順利，勉予同意請辭，並轉聘其為市政顧問。翁義芳4月初曾被吹哨者爆料肇逃，但他解釋，是沒注意到有擦撞路邊車輛，而且已達成和解。
記者林詠青／綜合報導
新竹市政府今天發出新聞稿表示，都發處長將由副處長蘇文彬暫代，待相關行政程序完成後生效。代理市長邱臣遠則向翁義芳致謝指出，感謝他這1年7個月對於新竹市政府的貢獻與付出，翁義芳市政經驗豐富，公務資歷逾40年，「對市府來說就像是一部活字典」，期盼翁日後安心靜養、早日恢復身體健康。
翁義芳也表示，非常感謝市長高虹安的重視及信任，讓自己退休後還有機會再度回到新竹市政府貢獻一己之力，不過近期因為健康因素，身體亮起紅燈，已不堪負荷繁重市政工作，故於7月中向市長口頭請辭，並再向邱臣遠代理市長正式提出辭呈，感謝高、邱及市府團隊這段時間的照顧，「未來會以市政顧問的角色持續提供市府推動施政之建議」。
翁義芳是新竹市政府內年紀最大的一級主管，曾被吹哨者爆料，今年3月底晚間嚴重擦撞路邊車輛後肇事逃逸。翁義芳當時被媒體問到此事時，坦承確因未注意自己擦撞路邊車輛，後來接獲交通隊通知及超商監視器畫面釐清後，才發現有此事，並強調是不知情而非肇逃。