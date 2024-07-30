永齡希望小學歡慶動物園110週年　上千名學童沈浸式體驗生態保育

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在活動開幕式上，台北市立動物園園長諶亦聰表示：「今年是動物園110週年，我們以”Devoting to Rewilding”作為園慶的主軸精神，並以園區13種致力保育的焦點物種，展現我們致力於翻轉野生動物瀕危趨勢的行動。並與國際接軌，於野生動物保育復育研究與救傷收容方面取得了豐碩成果，享譽海外。今天，我們非常榮幸能與永齡希望小學的孩子們一起分享這一珍貴時刻。」
永齡基金會執行長郭曉玲也在活動中強調了教育與永續發展的重要性。她表示：「自從聯合國SDGs（可持續發展目標）頒布以來，各國也在學生教育積極推動生態永續與環境保護意識。永齡基金會也希望通過讓孩子親身面對生物多樣性與不同樣態，讓孩子們不僅能夠學習知識，還能在親身體驗中感受到保護自然、愛護動物的重要性。」
除了認識動物與自然環境外，此次活動特別設計了英語沈浸式學習環節，將語言教育自然融入生活之中。例如，孩子們在動物園實地觀察時，不僅要用英語描述他們所見的動植物，還要參與一系列的英語活動，如植物識別、環保公益活動等，讓語言學習更加生動有趣。活動結束時，孩子們紛紛表示，這是一次難忘的體驗，他們在遊戲中學到了許多關於自然與環境保護的知識。