蛋價7月連二漲！游淑慧爆「6月底愚蠢決定」：政府搞什麼鬼？
凱米颱風日前襲台，導致中南部雞場受損嚴重，加上日前高溫影響，台北市蛋商公會28日宣布，即日起雞蛋批發價每斤調漲3元，每台斤從38元調至41元，產地價31日跟進，每台斤從28.5元調至31.5元。對此，國民黨台北市議員游淑慧質疑，農業部和蛋商、雞農到底怎麼聯繫的？6月份不知道7、8月份會高溫？不知道7、8月份會有颱風？為什麼要6月底愚蠢決定淘汰蛋雞？6月底才雞蛋太多，要減少蛋雞；7月底又變成雞死太多、雞蛋不足？
記者王德蓉／綜合報導
游淑慧29日在臉書發文，「是錢太多還是浪費錢？是真愚蠢還是揣著精明當糊塗？」她指出，6月底時，國內雞蛋生產量過剩，雞蛋產地價和批發價每斤來到25.5元和35元，創近三年新低。為了搶救蛋價，農業部與全國養雞協會將於7月啟動「寡產蛋雞淘汰計畫」，淘汰一隻，可獲20元補助，預計淘汰180萬隻雞。也就是為了怕蛋太便宜，要讓產量降低，所以花3600萬補助雞農淘汰蛋雞。
游淑慧質疑，「然後才一個月，蛋價7月份就2度調漲！原因是：雞死太多，蛋產量大減？」一是凱米颱風影響，中南部蛋雞場傳出數10萬隻雞遭淹死；二是根據農業部統計，因夏季連日高溫，導致部分禽場蛋雞因高溫死亡。「農業部和蛋商、雞農到底怎麼聯繫的？6月份不知道7、8月份會高溫？不知道7、8月份會有颱風？為什麼要6月底愚蠢決定淘汰蛋雞？6月底才雞蛋太多，要減少蛋雞；7月底又變成雞死太多、雞蛋不足？這樣的政府在搞什麼鬼？讓消費者買個便宜蛋會怎樣？」