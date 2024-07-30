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股市震盪錢放哪好？銀行祭新台幣活儲年息10%　定存最高也有2.1%

▲近來股匯市震盪，銀行也持續祭出高利存款方案，做為民眾資金停靠站。（圖／記者朱永強攝）
▲近來股匯市震盪，銀行也持續祭出高利存款方案，做為民眾資金停靠站。（圖／記者朱永強攝）

記者顏真真／台北報導

近來股市出現劇烈震盪，不少人轉趨觀望，不少投資人將資金暫時停泊在存款帳戶，銀行也趁勢推出高利存款專案搶客戶，活儲利率最高喊到10％，定存利率最高也有2.1%水準。

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目前有多家銀行持續推出新台幣優利存款方案，其中聯邦銀行New New Bank數位帳戶主打「台幣高利活儲」，至明年1月20日，凡於活動指定期間首次開戶並完成「線上填寫財富管理KYC（風險承受度分析）」，新戶即享限額10萬元內台幣高利活儲年利率10%的優惠；透過一卡通iPASS MONEY指定連結開戶，再享最高150元好康開戶禮，而舊戶只要完成任一指定任務也可享活儲年利率最高3%優惠。

王道銀行則至8月30日下午3時30分止，所有新舊客戶皆可參與6個月固定年利率2%的新台幣高利定存專案，單筆起存金額為新台幣1萬元（含），最高上限金額為新台幣300萬元，每人最多可存5筆，線上或臨櫃皆可申辦。

此外，自8月1日起至12月31日晚上8時止，王道銀行所有客戶只要自他行轉入或匯入單筆新台幣5萬元以上至王道銀行新台幣活儲帳戶，不論新舊資金，該帳戶自次一營業日起算6個月內皆享有新台幣階梯活儲優惠利率，活儲帳戶日終餘額新台幣20萬元（含）以內享優惠年利率2.1%，新台幣20萬元至50萬元享優惠年利率1.5%，超過新台幣50萬元則依活儲牌告利率計算利息。

凱基銀也針對數位帳戶提供高利新台幣存款，並祭出5萬元內享活儲牌告利率再加碼2.6%、目前達3.405%利率，超過5萬到100萬元內，活儲優利降至活儲牌告利率加碼0.52%、目前為1.325%。

渣打銀則有新台幣高利活存與定存雙專案，其中「龍華富利」新台幣活存年利率最高加碼至2%，只要匯入新資金，加上VISA金融卡刷卡滿額累計年消費等值新台幣2萬元以上，符合優先理財貴賓條件，就享有2％高利活存；「拿定高利」 新台幣定存專案，提供6個月定存年息1.7%。不過，渣打這2項專案的起存門檻都是以百萬計，1.7％高利定存為100萬起跳、最高可承作1000萬元，2％高利活存為200萬起跳。

至於安泰銀行「月月升利」新台幣定存續期加碼送專案只到7月底，只要以外幣存款換匯成新台幣的換匯資金、或從其他行庫匯入台幣的新資金皆可承做，享台幣1個月定存優惠利率1.20%起，續期第1次至第4次，則分別享1.25%、1.30%、1.35%、2.05%優惠利率。只要客戶約定續存4次，最高就可享2.05%的新台幣高利優惠。

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