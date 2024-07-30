特企／舒潔三層量販包進駐超商！新品上市再加碼就買送濕式衛生紙

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台灣整體家用衛生紙市場市值近百億，近年因民眾追求質感生活，三層抽取式衛生紙已成市場新寵兒，展現強勁成長動能，各家品牌也不斷推陳出新吸引消費者目光。國民品牌舒潔是國內三層衛生紙始祖品牌，近年來持續引領高端衛生紙市場創新發展，此次與超商龍頭7-ELEVEN強強聯手，宣布在全國7000家門市全面上架「舒潔棉柔厚韌三層抽取衛生紙」量販包，讓民眾以更便利的方式採買量販包質感三層衛生紙，滿足全家人用紙需求，此舉迅速引爆市場話題，也儼然點燃國內頂級衛生紙市場新一波戰火，為民眾帶來大利多。
七月中起「舒潔棉柔厚韌三層抽取衛生紙」量販包已陸續在全國7-ELEVEN門市完成上架，主打「夠厚的真三層」概念，採用棉柔親膚紙質、搭配創新水波立體壓紋技術，提供「一擦即淨」的如廁清潔體驗；獨家纖維交織技術，讓紙張觸感厚實柔軟、強韌不易破，使用起來加倍安心；此外100% FSC永續驗證原生紙漿搭配黃金比例紙漿配比，讓產品沖入水中能快速分散，可安心丟馬桶；消費者使用起來更安心也兼顧地球永續。
為慶祝全新「舒潔棉柔厚韌三層抽取衛生紙」量販包(90抽X24入)於全台7-ELEVEN上架販售，自7月24日至8月20日期間，品牌除祭出NT$399新品上市價之外，更推出超豪氣促銷贈品，凡於前述活動期間前往全台7-ELEVEN門市購買一串「舒潔棉柔厚韌三層抽取衛生紙」，即加贈1包舒潔濕式衛生紙30抽(原價$79元)，希望以質感三層衛生紙寵愛自己及家人的民眾，趕緊鎖定住家附近的7-ELEVEN門市，把握機會手刀衝一波！