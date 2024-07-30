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特企／舒潔三層量販包進駐超商！新品上市再加碼就買送濕式衛生紙

▲國民品牌舒潔攜手7-ELEVEN 推出舒潔三層量販包，活動期間內買一串就送舒潔濕式衛生紙。
▲國民品牌舒潔攜手7-ELEVEN 推出舒潔三層量販包，活動期間內買一串就送舒潔濕式衛生紙。

本報訊

小資族、機車族、假日不想人擠人一族、講究質感生活族、追求生活便利族等多元消費族群統統有福了！現在想要購買質感三層衛生紙量販包，只要悠閒走入居家附近的超商，就能以划算價格拎走頂級質感量販包三層衛生紙，省下的油資和時間，換算起來不但顧荷包，還額外賺得悠閒追劇時光！

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看準時下日趨多元的消費型態與持續增長的三層頂級衛生紙市場商機，國民品牌舒潔攜手甫慶賀邁入7000家門市的超商龍頭7-ELEVEN，全面上架全新打造的「舒潔棉柔厚韌三層抽取衛生紙」量販包(90抽X24入)。喜愛質感品牌與習慣購買量販包的民眾，即日起不必跑遠路到大賣場人擠人，任何時刻都可以就近至街頭巷口的 7-ELEVEN門市，輕鬆採買柔韌兼具的舒潔三層衛生紙量販包，隨時補貨都方便，完全符合現代民眾快速運轉的生活節奏，消息一出讓粉絲大為驚喜！

台灣整體家用衛生紙市場市值近百億，近年因民眾追求質感生活，三層抽取式衛生紙已成市場新寵兒，展現強勁成長動能，各家品牌也不斷推陳出新吸引消費者目光。國民品牌舒潔是國內三層衛生紙始祖品牌，近年來持續引領高端衛生紙市場創新發展，此次與超商龍頭7-ELEVEN強強聯手，宣布在全國7000家門市全面上架「舒潔棉柔厚韌三層抽取衛生紙」量販包，讓民眾以更便利的方式採買量販包質感三層衛生紙，滿足全家人用紙需求，此舉迅速引爆市場話題，也儼然點燃國內頂級衛生紙市場新一波戰火，為民眾帶來大利多。

七月中起「舒潔棉柔厚韌三層抽取衛生紙」量販包已陸續在全國7-ELEVEN門市完成上架，主打「夠厚的真三層」概念，採用棉柔親膚紙質、搭配創新水波立體壓紋技術，提供「一擦即淨」的如廁清潔體驗；獨家纖維交織技術，讓紙張觸感厚實柔軟、強韌不易破，使用起來加倍安心；此外100% FSC永續驗證原生紙漿搭配黃金比例紙漿配比，讓產品沖入水中能快速分散，可安心丟馬桶；消費者使用起來更安心也兼顧地球永續。

為慶祝全新「舒潔棉柔厚韌三層抽取衛生紙」量販包(90抽X24入)於全台7-ELEVEN上架販售，自7月24日至8月20日期間，品牌除祭出NT$399新品上市價之外，更推出超豪氣促銷贈品，凡於前述活動期間前往全台7-ELEVEN門市購買一串「舒潔棉柔厚韌三層抽取衛生紙」，即加贈1包舒潔濕式衛生紙30抽(原價$79元)，希望以質感三層衛生紙寵愛自己及家人的民眾，趕緊鎖定住家附近的7-ELEVEN門市，把握機會手刀衝一波！

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