同張發票中2次超爽！獎金700元遭扣200 查領獎規則愣：現在才知
統一發票5-6月最新一期的獎號上週開出，不少人都興奮地拿出手邊發票對獎，然而現在不少人衝著財政部推出的「雲端發票專屬獎」而使用載具儲存發票，就算一般獎號沒中，還是有機會可以對中「雲端發票專屬獎」！不過近日有網友發現離奇的事情，自己一張發票同時中了一般獎以及雲端發票專屬獎，沒想到興奮查了兌獎規則讓她非常傻眼，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在社群「Dcard」貼文指出，發現自己的發票APP中了兩張六獎200元的發票，而當時雲端專屬獎還沒開獎，過一陣子再打開時，發現兩張中六獎的其中一張發票竟然也中了雲端發票專屬獎500元，讓她非常的開心，以為該張發票可以領到700元！
沒想到仔細看卻發現，發票上寫著「可領金額500元」，讓她滿頭問號上財政部官網查詢，結果這才發現，如果同一張發票中了2個獎項的話，按照規則只能夠領取1個獎金為限，也就是說該張發票只能領取最高金額500元，一般獎200元就算中獎也不能領，讓該網友相當傻眼：「只有我現在才知道嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的是現在才知道，有中就很讚了啦」、「原來還有一張發票可以兩種都中的情況，從沒遇過所以也不知道」、「一張發票只能領一次很合理啊」、「羨慕運氣這麼好....換個角度想你本來只有200元變成500元，很不錯了啦。」
統一發票領獎規則曝光！同張發票「中2次獎只能領1個」
事實上，財政部過去就也有針對這個問題做過回應，表示「中獎統一發票，每張按照其中獎獎別領取1個獎金為限，例如發票兑中5獎（假設中獎號碼是1234），而這也同時對中6獎（假如中獎號碼是234），中獎人只能夠領取5獎的獎項，並不是採累積獎金制度。
而如果像是該網友的狀況，一般開號獎項中了234的6獎200元，不過雲端發票中了專屬獎500元，那也是只能夠選擇領取最高獎金，就是領500元，而不是700元，民眾可不要搞錯囉！