台股擴大跌幅！盤中跌逾330點 營建與CoWoS卻逆勢走揚
美國股市昨（29）日漲跌互見，科技股普遍收紅，但台積電ADR跌逾1%，拖累台北股市今（30）日開盤下跌124.09點，盤中直直落，10點半過後，大盤跌330點，下殺來到21833點，跌幅1.4%。權值股台積電跌18元，來到926元，跌幅1.8%，鴻海與聯發科跌幅也有1%以上。不過，今日也有逆勢抗跌股，營建股京城、大將飆漲停，CoWoS概念股弘塑、均華漲4到5%，另外電力供應與貨櫃航運回穩。
記者許家禎／台北報導
美股四大指數昨日漲跌互現，道瓊指數下跌49.41點或0.12%，收40539.93點；那斯達克指數上漲12.32點或0.07%，收17370.2點；標普500指數上漲4.44點或0.08%，收5463.54點；費半指數下跌15.51點或0.3%，收5087.62點。科技五大天王普遍收紅，半導體股則多數走低，台積電ADR下跌1.19%。
受到費半指數下挫影響，台股今日開低走低，盤中直直落，10點半過後，大盤跌330點，下殺來到21833點，跌幅1.4%。權值股台積電跌18元，來到926元，跌幅1.8%，鴻海與聯發科跌幅也有1%以上。不過盤面上逆勢抗跌股亮眼，營建股京城、大將飆漲停，永信建、華固、海悅、坤悅漲5到7%，聯上發、皇昌、愛山林、欣巴巴漲2到3%。
另外，CoWoS概念股弘塑、均華漲4到5%，均豪、精材、志聖漲2到3%，萬潤、中砂與辛耘漲1到2%。而盤面上電力供應與貨櫃航運也回穩，萬海、長榮、陽明漲0.8%到1.6%之間，散裝航運中航與台航漲1%以上。電力供應的達能、系統電、華城、旭隼漲1到2%。