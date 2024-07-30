台股從漲350點變僅漲45點　法人：潛在修正壓力未解

旅行箱抽查！標準局：「萬國通路等4件」不合格　最重罰200萬元

▲標準局與消基會合作隨機抽檢市售旅行箱，發現10件中有4件不合格。（圖/標準局提供）
▲標準局與消基會合作隨機抽檢市售旅行箱，發現10件中有4件不合格。（圖/標準局提供）

記者魏妤庭／台北報導

暑假正值旅遊旺季，旅行箱成為國人旅遊必備用品，為確保市售「旅行箱」商品品質，經濟部標準檢驗局與消基會合作，今（2024）年2月在各大賣場、旅行箱專賣店等銷售通路，隨機購買10件不同廠牌型號的旅行箱商品。結果發現有4件不合格，包含eminent（萬國通路）、沅大、NIN01881、LONGKING。

我是廣告 請繼續往下閱讀
標準局表示，依據「商品檢驗法」及CNS 15331查核「商品檢驗標識」及「中文標示」，結果「品質項目」1件不符合，「商品檢驗標識」1件不符合，「中文標示」2件不符合。

針對不符合商品處理方式，「品質項目」不符合的沅大26吋YT20A01-PC+ABS型號，依照規定廢止其商品驗證登錄，並通知報驗義務人限期回收或改正，屆期未改正將處以10萬元以上100萬元以下罰鍰。「商品檢驗標識」不符合商品NINO1881的28吋8529型號，經查證未完成檢驗程序，已依規定處以20萬元以上200萬元以下罰鍰，並通知報驗義務限期回收或改正。

「中文標示」不符合商品為eminent的20吋9V1、LONGKING的25吋JL-9006，則是依規定通知報驗義務人限期改正，屆期未改正者，將處以10萬元以上100萬元以下罰鍰，並按規定廢止其商品驗證登錄。

標準局指出，旅行箱已列屬施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得進入市場銷售，對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，將依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

標檢局呼籲，消費者應選購貼有「商品檢驗標識」的旅行箱，並檢視外包裝中文標示完整性，包含廠商名稱、地址、電話、尺寸、裝載重量、製造日期、產地等資訊。同時提醒消費者購買旅行箱時，必須注意旅行箱外觀應無破損、傷痕，如金屬組件不得有生鏽、毛邊等現象，並留意箱體有無刺鼻異味，拉鍊使用是否順暢，扣件是否牢固，輪子行走是否可流暢滑行，拉桿收起或拉出是否順暢無礙。

用筋膜槍要注意！標準局檢出多款不符規定　酷電、富士電通都上榜

標準局公布「熱壓吐司機」檢驗結果　「這1件」中文標示不符規定

寶寶游泳消暑但安全嗎？新北市府稽查5家寶寶游泳館、全數不合格

蔬果農藥超標！好市多、全聯、50嵐都淪陷　食藥署：88件不合格

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選