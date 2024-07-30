賴主恩奧運拳擊首戰意外落敗！賽後教練羅尚策稱讚：他是我的榮耀
台灣拳擊好手賴主恩2度挑戰奧運，今（30）日在巴黎奧運男子63.5公斤級賽事16強以2:3不敵哈薩克穆卡梅薩比爾（Bazarbay Uulu Mukhammedsabyr）、無緣晉級，中華隊拳擊教練羅尚策給愛徒表現打滿分，他接受《中央社》訪問時說：「他是我的榮耀。」賴主恩睽違8年再次踏上奧運舞台，但首場比賽就無緣晉級，賴主恩在首局拿下2個10分，2局也拿下2個10分，但是第3局僅獲得1個10分票，終場以2:3吞敗。賽後賴主恩也直言，儘管沒能拿下比賽感到遺憾，但確實已經盡了全力。
記者吳政紘/綜合報導
賴主恩被認為是古巴人 拳風剽悍
羅尚策受訪時表示，賴主恩表現已經很好，唯一缺點是「不夠果斷」。賴主恩在比賽中有很多時間點沒有掌握，有感覺到賴主恩想要設計攻擊，只是聯結做的有點慢，雖然看到分數當下覺得有點可惜，但也有收穫，無論是他或者未來的學弟妹知道，攻擊節奏掌握要快一點。
8年前以20歲之齡在里約奧運初次登上運動員的最高殿堂，賴主恩最終只打一場比賽，就結束首次的奧運之旅，沉寂了好一陣子，他終於在這次巴黎奧運重返榮耀，但遇到強敵後，他在16強就敗退。
賴主恩賽後表示：「大家可能對於中華隊現在成績不如預期，會有些一些比較刺的言論，但希望大家不要只把目光放在奪牌，因為每個人真的都很努力，希望能有更多的肯定。」
🔥別洩氣！盤點中華隊大機率獎牌落點