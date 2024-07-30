房業涵曬絕美婚紗照曝「國內婚禮時間」！粉絲讚：根本迪士尼公主
正妹主播房業涵在今年6月時，驚喜宣布跟圈外人醫生結婚，並透露兩人已經在峇里島完成婚禮，也開心分享自己遷完戶籍一事，讓大批粉絲都替她感到開心，也紛紛為她獻上祝福。沒想到，房業涵在昨（29）日竟無預警在社群上曬出一系列婚紗照，還鬆口曝光國內婚禮的時間點，掀起網友高度關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
房業涵29日透過臉書發文曬出一系列的婚紗照，並在貼文中寫下：「老實說～就算是E人（性格外向的人），分享自己的婚紗照，還是需要一點勇氣，以致我拖了8個月才公開。」她也感謝攝影師的幫忙，讓她可以獨家曝光照片，並表示：「好像就沒有很害羞了。」而從照片中可以看到，房業涵穿著白色婚紗，手上拿著捧花，眼神溫柔地注視著鏡頭，整個人看起來優雅又仙氣十足。
此外，房業涵也透露，自己收到的每一份祝福，都會發自內心由衷感謝，並且提到結婚之後人生並沒有因此而改變，「我的人生沒有不同，都ㄧ樣愛工作與愛玩樂！」還曬出自己接下來幾天的工作行程跟粉絲們分享，「你看還是滿滿的工作。」
而房業涵在貼文中也透露，這系列的婚紗照只是一個開始，之後預計年底會在國內舉辦婚禮，她也在貼文中標註寫下「#剩下等年底國內婚禮再分享。」讓不少粉絲們都相當期待，紛紛留言表示：「業涵主播真的美」、「最愛美娜仙女了」、「真的超美超漂亮的美娜業涵，看了妳的婚紗照心情莫名的開心欸」、「美的讓人忌妒又羨慕」、「根本迪士尼公主」、「好美麗的新娘禮服。」