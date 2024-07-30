中華隊「奧運獎牌榜」排第64名！這一屆最豐收　她奪台灣首面金牌

奧運羽球／麟洋配一到奧運就爆發！中國球迷驚嘆：感覺變了一個人

▲台灣「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運羽球男雙賽事，有機會進入到淘汰賽，他們進入到奧運後狀態不錯，連克日本和丹麥強敵，也讓對岸《中羽在線》的中國球迷驚艷，直言兩人「一到奧運就變了一個人」。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運羽球男雙賽事，有機會進入到淘汰賽，他們進入到奧運後狀態不錯，連克日本和丹麥強敵，也讓對岸《中羽在線》的中國球迷驚艷，直言兩人「一到奧運就變了一個人」。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

中華隊黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運羽球男子雙打賽事，目前取得2連勝，很有機會進入到淘汰賽。他們在進入到奧運後狀態不錯，連克日本和丹麥強敵，也讓對岸《中羽在線》的中國球迷驚艷，直言兩人「一到奧運就變了一個人」，與在巡迴賽時的表現完全不同。

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麟洋爆發　球迷：一到奧運就變了人

李洋／王齊麟這次被分在D組「死亡之組」，不但要打4場，而且對手都不好惹，但他們關關難過關關過，先擊敗日本世錦賽冠軍小林優吾／保木卓朗，再擊敗丹麥世界第2的Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，如果能擊敗世界排名第9的中國歐烜屹／劉雨辰，就有機會以小組第一種子晉級。

麟洋配在東奧之後，整體發揮並不是那麼穩定，巡迴賽也沒有如外界預期的有一波爆發的跡象。不過來巴黎奧運後，他們似乎又找回2021年在東京的感覺，技戰術執行、個人狀況以及臨場發揮都在水準之上，讓人驚艷。

2021年疫情賽季，麟洋配在泰國拿下15連勝、連取3個公開賽冠軍，也將這個好狀態帶進巴黎，小組賽先擊敗印尼「小黃人」Marcus Fernaldi Gideon／Kevin Sanjaya Sukamuljo，之後八強又擊敗日本遠藤大由／渡邊勇大，四強戰勝印尼傳奇組合Hendra Setiawan／Mohammad Ahsan，決賽在擊敗中國「雙塔」李俊慧和劉雨辰，拿下金牌，技驚四座。

麟洋2連勝　爭取小組第一進淘汰賽

不少球迷也在論壇上討論此事，有人直言：「麟洋一到奧運就變了一個人」，也有人調侃「整年都在備戰奧運」、「王齊麟感覺積分賽病怏怏，進入生涯末期，現在能殺能跑了」。

這一屆奧運男雙競爭激烈，並沒有特別穩的組合，麟洋配儘管目前2連勝，但仍不可大意，如果輸給中國歐烜屹／劉雨辰組合，仍有可能被淘汰。另外，若以分組第一晉級淘汰，抽籤可以打別組小組第二的組合，如此在8強戰的對手也會對他們比較有利一些，因此之後兩場比賽還是必須全力拿下。
 

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