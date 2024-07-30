奧運羽球／麟洋配一到奧運就爆發！中國球迷驚嘆：感覺變了一個人

我是廣告 請繼續往下閱讀
李洋／王齊麟這次被分在D組「死亡之組」，不但要打4場，而且對手都不好惹，但他們關關難過關關過，先擊敗日本世錦賽冠軍小林優吾／保木卓朗，再擊敗丹麥世界第2的Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，如果能擊敗世界排名第9的中國歐烜屹／劉雨辰，就有機會以小組第一種子晉級。
麟洋配在東奧之後，整體發揮並不是那麼穩定，巡迴賽也沒有如外界預期的有一波爆發的跡象。不過來巴黎奧運後，他們似乎又找回2021年在東京的感覺，技戰術執行、個人狀況以及臨場發揮都在水準之上，讓人驚艷。
2021年疫情賽季，麟洋配在泰國拿下15連勝、連取3個公開賽冠軍，也將這個好狀態帶進巴黎，小組賽先擊敗印尼「小黃人」Marcus Fernaldi Gideon／Kevin Sanjaya Sukamuljo，之後八強又擊敗日本遠藤大由／渡邊勇大，四強戰勝印尼傳奇組合Hendra Setiawan／Mohammad Ahsan，決賽在擊敗中國「雙塔」李俊慧和劉雨辰，拿下金牌，技驚四座。
麟洋2連勝 爭取小組第一進淘汰賽
不少球迷也在論壇上討論此事，有人直言：「麟洋一到奧運就變了一個人」，也有人調侃「整年都在備戰奧運」、「王齊麟感覺積分賽病怏怏，進入生涯末期，現在能殺能跑了」。
這一屆奧運男雙競爭激烈，並沒有特別穩的組合，麟洋配儘管目前2連勝，但仍不可大意，如果輸給中國歐烜屹／劉雨辰組合，仍有可能被淘汰。另外，若以分組第一晉級淘汰，抽籤可以打別組小組第二的組合，如此在8強戰的對手也會對他們比較有利一些，因此之後兩場比賽還是必須全力拿下。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。