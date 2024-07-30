台股從漲350點變僅漲45點　法人：潛在修正壓力未解

賣壓持續籠罩！台股午盤跌167點　台積電跌10元、鴻海挑戰翻紅

▲台北股市今（30）日午盤下跌167.83點或0.76%，來到21996.66點。（圖／擷取自Pixabay）
▲台北股市今（30）日午盤下跌167.83點或0.76%，來到21996.66點。（圖／擷取自Pixabay）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（29）日漲跌互見，不過費半指數走低，台積電ADR跌逾1%，拖累台北股市今（30）日開盤下跌124.09點、來到22040.4點，隨後賣壓持續加重，最低來到21833.85點，失守22000點關卡。雖然盤中隨著台積電跌幅收斂，再加上營建、航運、光電股逆勢走高之下，跌幅稍稍收斂，不過仍是下跌167.83點或0.76%，來到21996.66點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大盤失守22000點，中小型股也同步迎來賣壓，櫃買指數午盤下跌0.81點或0.31%，來到259.3點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：錸德、新光金、群創、中信金、均豪；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、奇鋐、廣達、創意。

權值股午盤跌勢收斂，台積電以930元開出、下跌14元，午盤下跌10元或1.06%，來到934元；鴻海開盤下跌2.5元、來到190.5元，午盤挑戰翻紅、來到平盤價193元；聯發科午盤下跌10元、來到1230元。

今日續弱的還有綠能環保股，其中雲豹能源連吞四根跌停，雖然午盤跌停打開、但仍下跌逾7%，山林水、森崴能源、鋼聯下跌逾2%，泓德能源-創、昶昕下跌逾1%。

不過台股午盤跌勢迅速收斂，可以看到還是有族群逆勢撐盤。首先是續強的營建類股，午盤類股指數上漲1.4%，有不動產商表示，一手市場，買氣暢旺，5月預售交易創下新高，個案銷售速度快，而且，價格仍然在走高，有些民眾盼不到房價下來，又擔心房價繼續上揚，出現「打不贏就加入」的心態，自用、投資、擔心房價繼續漲的買方，通通都在市場上，讓短期市場出現供不應求的狀況，激勵營建股再度走高，京城、大將亮燈漲停，聯上發上漲逾5%，潤弘、華固上漲逾4%，皇昌、順天、三地開發、華友聯、欣巴巴、愛山林上漲逾3%。

光電族群也在午盤點火，類股指數呈現垂直勢走高，午盤上漲1.4%，銘旺科亮燈漲停、來到33.95元，一詮上漲逾8%，鈺德上漲逾6%，大立光上漲逾4%，達興材料、晶彩科上漲逾3%。

創意Q3營收看小幅季減、外資調降目標價　股價連吞2根跌停

衝刺高階製程！我國製造業研發經費衝破8千億元大關、呈逐年增加

市場觀望氣氛濃、美股漲跌互見　台股開盤跌124點、台積電跌14元

新光金打8折現增、每股8.3元　投資人看過來！申購抽籤日期出爐了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代