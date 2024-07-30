賣壓持續籠罩！台股午盤跌167點　台積電跌10元、鴻海挑戰翻紅

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權值股午盤跌勢收斂，台積電以930元開出、下跌14元，午盤下跌10元或1.06%，來到934元；鴻海開盤下跌2.5元、來到190.5元，午盤挑戰翻紅、來到平盤價193元；聯發科午盤下跌10元、來到1230元。
今日續弱的還有綠能環保股，其中雲豹能源連吞四根跌停，雖然午盤跌停打開、但仍下跌逾7%，山林水、森崴能源、鋼聯下跌逾2%，泓德能源-創、昶昕下跌逾1%。
不過台股午盤跌勢迅速收斂，可以看到還是有族群逆勢撐盤。首先是續強的營建類股，午盤類股指數上漲1.4%，有不動產商表示，一手市場，買氣暢旺，5月預售交易創下新高，個案銷售速度快，而且，價格仍然在走高，有些民眾盼不到房價下來，又擔心房價繼續上揚，出現「打不贏就加入」的心態，自用、投資、擔心房價繼續漲的買方，通通都在市場上，讓短期市場出現供不應求的狀況，激勵營建股再度走高，京城、大將亮燈漲停，聯上發上漲逾5%，潤弘、華固上漲逾4%，皇昌、順天、三地開發、華友聯、欣巴巴、愛山林上漲逾3%。
光電族群也在午盤點火，類股指數呈現垂直勢走高，午盤上漲1.4%，銘旺科亮燈漲停、來到33.95元，一詮上漲逾8%，鈺德上漲逾6%，大立光上漲逾4%，達興材料、晶彩科上漲逾3%。