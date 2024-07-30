紀曉波逃債「吳佩慈協助定居日本」！奢華生活曝光 台日港三地跑
女星吳佩慈替富商男友紀曉波生了4個子女，始終沒有一個名分，卻有著232億的身價，讓外界都相當好奇且關注她的生活。不過，紀曉波在2014年開始便時不時傳出有財務危機，甚至去年7月在香港海港城街頭還被撒了一地的「懸賞海報」，吳佩慈便消失在社群上，低調神隱過生活。不過，近日卻傳出紀曉波已搬到日本長住，而吳佩慈也協助老公安排在日本的生活的事，紀曉波甚至還砸重金邀請好友到日本旅遊，再度掀起外界關注。
記者洪生儒／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，紀曉波雖然不時傳出有財務危機，在香港還有人貼海報向他討債，但他已經搬到日本定居，讓債主無法追債，他和吳佩慈也得以繼續過著奢華的生活。像在年初的時候，吳佩慈被目擊跟賈永婕一起在日本看泰勒絲演唱會，雖然吳佩慈已經低調不在社群上炫富，但身上仍配戴著鑽石耳環和戒指，看起來生活似乎絲毫沒有受到影響。
而紀曉波在日本也依然維持過往的生活習慣，砸大錢邀請在澳門的朋友們一起到日本旅遊，食衣住行全部都由他來買單，看起來似乎沒有經濟上的煩惱。此外，紀曉波過去在塞班島拿到賭場執照開業後，也曾邀請各地的朋友到塞班島玩，但後來因為中國官方禁止跨境賭博，紀曉波在近年來便頻傳財務危機，甚至在4年前被踢爆欠債港幣1億元（約新台幣4億2千萬），後來又受到疫情影響，紀曉波旗下的博華太平洋公司慘賠3.67億美元（約新台幣120億），也因為付不出費用，賭場被取消執照。
據了解，紀曉波選擇定居日本，是因為日本對外籍人士到當地定居採取開放態度，只要投資500萬日圓（約新台幣100萬）以上，即可申請營業管理簽證。而吳佩慈早前也曾在日本發展，她當時除了擔任模特兒之外，也固定有演藝工作，除了熟悉日本之外，日文溝通上也沒問題，能幫老公安排好在日本的生活，只是目前4個兒女依然在香港唸書，所以吳佩慈經常得帶著孩子在日本、香港、台灣三地之間來回跑。