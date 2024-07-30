Google藏暗殺川普未遂關鍵字？馬斯克轟干預選舉 今實測結果曝
美國前總統、共和黨總統參選人川普遭槍擊後，在美國社群掀起熱議，近期保守派的福斯新聞指稱，有網友發現使用Google搜尋有關「assassination attempt on trump」(暗殺川普未遂)等關鍵字時，搜尋建議卻變成雷根，讓挺川普的特斯拉創辦人馬斯克公開砲轟Google干預選舉。
國際中心顏得智／綜合報導
根據福斯財經新聞網（Fox Business Network）報導，有使用者近日用Google搜尋「川普遭暗殺未遂」（assassination attempt on trump）一詞時，但打完「assassination attempt on」，搜尋列不會自動帶入川普（Trump）的名字，雷根（Reagan）、奧匈帝國斐迪南（Archduke Ferdinand）的名字成為了率先出線的關鍵字。
馬斯克見狀隨即發文砲轟Google，在社群媒體平台X上發文質疑Google執行搜尋禁令，認為Google干預選舉干預嗎，馬斯克還警告「如果他們干預選舉，會給自己帶來很多麻煩。」
但諷刺的是，馬斯克前日才剛轉發一則與賀錦麗有關的AI深偽影片，且至今仍未公開回應。
針對搜尋引擎關鍵字引發質疑，Google發言人回應福斯，強調他們並未對這些預測結果採取任何手動干預操作，並提到系統一直以來皆對與政治暴力相關的搜尋，自動完成保護機制；同時，Google也強調，自動完成預測系統只是幫助用戶節省搜尋時間，用戶仍可自由搜尋任何想要的內容，發言人表示，系統持續在改善，會確保系統更與時俱進。
《NOWnews今日新聞》記者稍早實測，若在中文版Google搜尋設定，輸入「assassination attempt」，關於川普的搜尋已跑在小羅斯福上面，若反過來輸入「attempted assassination」，川普的關鍵字則會被放在雷根和羅斯福之間。
但若將Google搜尋調整為英文介面，輸入「assassination attempt」後會得到雷根、希特勒、卡斯楚的推薦關鍵字；若反過來輸入「attempted assassination」，川普則跑在第一位。