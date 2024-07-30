五月天石頭爆「腰椎滑脫」暫退演唱會！愛妻發文8字曝現況
五月天近來在中國大陸進行「5525回到那一天」巡迴演唱會，不過相信音樂官方28日突然發出公告，指出吉他手石頭因為腰椎滑脫，需要緊急停止舞台活動，導致他將缺席太原站4場演出，許多粉絲得知後擔心不已。事後，石頭老婆「狗狗」路渟瀛在IG寫下8個字，似乎是在透露石頭的病況，也有許多粉絲湧入留言關心。
記者朱祖儀／綜合報導
相信音樂28日發出公告，表示五月天石頭因為之前運動受傷累積的不適，經醫生初期診斷為「腰椎滑脫」，短期內無法負重和長時間站立，需要停止舞台活動進行治療與靜養。因考量到藝人健康和後續恢復，因此相信音樂表示，石頭必須缺席7月31日、8月2日、3日、4日在太原山西體育中心體育場的4場演出。
事後「狗狗」路渟瀛在IG表示，「一切都會好好的呦」，還在文末Hashtag「心想事成都會好好的」、「休息是為了走更舒服的路」，似乎是在透露石頭的近況並幫忙報平安。粉絲紛紛留言，「一切都會好的，石頭早日康復，辛苦了」、「石頭好好康復，我們等著他重新站上舞台」、「好好休養，等到下次站上演唱會的時候，我們一起唱〈一千個世紀〉」、「請把健康放在首位，把自己照顧好喔，一切順順利利到下次見面。」
由於石頭必須休養一段時間，為了不讓演出打折扣，相信音樂也透露，除了無人機、寶寶巴士等特別呈現之外，本次5525太原演唱會，團員怪獸、阿信、瑪莎、冠佑4人將齊心帶來完整曲目與完整表演，還會邀請任賢齊、光良、丁噹、告五人等4組嘉賓，準備特別的演出段落，讓大家期待已久的太原演唱會留下精彩而難忘的回憶。