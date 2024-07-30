神龍擺尾！台股點火拉抬442點　終場上漲59點、收在22223點

我是廣告 請繼續往下閱讀
權值股尾盤有一波買單挹注，權王台積電以930元開出、下跌14元，尾盤一度翻紅，可惜最後一盤爆出4426張賣單，拖累股價終場收跌4元或0.42%，收在940元；而助攻台股尾盤漲勢的功臣之一－鴻海，盤中率先發動點火，最高來到197元，終場上漲3元或1.55%，收在196元；聯發科也同步跟上漲勢，終場上漲15元或1.21%，收在1255元。
而跟著權值股一起撐盤的還有光電族群，今日類股指數上漲2.7%，均豪亮燈漲停來到106元，廣運、東捷上漲逾6%，一詮、達興材料、大立光上漲逾5%，佳能、亞光上漲逾4%，碩禾、能率、瑞軒、群創上漲逾3%。
此外，營建股也同步續強，有不動產商表示，一手市場，買氣暢旺，5月預售交易創下新高，個案銷售速度快，而且，價格仍然在走高，有些民眾盼不到房價下來，又擔心房價繼續上揚，出現「打不贏就加入」的心態，自用、投資、擔心房價繼續漲的買方，通通都在市場上，讓短期市場出現供不應求的狀況，激勵營建股再度走高，上市類股指數上漲2.1%，來到690.99點，劍指700點關卡，並再創歷史收盤新高，上櫃類股指數更是大漲3.5%，京城、永信建亮燈漲停，富宇上漲逾7%，坤悅上漲逾6%，愛山林、華固上漲逾5%，潤弘上漲逾4%，潤隆、明軒上漲逾3%。