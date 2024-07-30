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神龍擺尾！台股點火拉抬442點　終場上漲59點、收在22223點

▲台北股市今（30）日尾盤成功翻紅，上漲59.08點或0.27%，收在22223.57點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（30）日尾盤成功翻紅，上漲59.08點或0.27%，收在22223.57點。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（29）日漲跌互見，不過費半指數走低，台積電ADR跌逾1%，拖累台北股市今（30）日開盤下跌124.09點、來到22040.4點，隨後賣壓持續加重，最低來到21833.85點，失守22000點關卡。不過盤中由鴻海先行點火翻紅，帶動聯發科跟上漲勢，以及光電、營建股助攻下，台股尾盤成功翻紅，上漲59.08點或0.27%，收在22223.57點，日K終結連2黑，成交量為3849.6億元。

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大盤成功翻紅，中小型股也跟上漲勢，櫃買指數同樣在尾盤點火翻紅，終場上漲3.25點或1.25%，收在263.36點，日K終結連2黑，成交量為1043.2億元。今日個股成交量排行榜前五名為：錸德、新光金、群創、中信金、聯電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、創意、奇鋐、廣達。

權值股尾盤有一波買單挹注，權王台積電以930元開出、下跌14元，尾盤一度翻紅，可惜最後一盤爆出4426張賣單，拖累股價終場收跌4元或0.42%，收在940元；而助攻台股尾盤漲勢的功臣之一－鴻海，盤中率先發動點火，最高來到197元，終場上漲3元或1.55%，收在196元；聯發科也同步跟上漲勢，終場上漲15元或1.21%，收在1255元。

而跟著權值股一起撐盤的還有光電族群，今日類股指數上漲2.7%，均豪亮燈漲停來到106元，廣運、東捷上漲逾6%，一詮、達興材料、大立光上漲逾5%，佳能、亞光上漲逾4%，碩禾、能率、瑞軒、群創上漲逾3%。

此外，營建股也同步續強，有不動產商表示，一手市場，買氣暢旺，5月預售交易創下新高，個案銷售速度快，而且，價格仍然在走高，有些民眾盼不到房價下來，又擔心房價繼續上揚，出現「打不贏就加入」的心態，自用、投資、擔心房價繼續漲的買方，通通都在市場上，讓短期市場出現供不應求的狀況，激勵營建股再度走高，上市類股指數上漲2.1%，來到690.99點，劍指700點關卡，並再創歷史收盤新高，上櫃類股指數更是大漲3.5%，京城、永信建亮燈漲停，富宇上漲逾7%，坤悅上漲逾6%，愛山林、華固上漲逾5%，潤弘上漲逾4%，潤隆、明軒上漲逾3%。

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