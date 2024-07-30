香港「劍神」張家朗衛冕奧運金牌！台灣裁判卻慘遭質疑「黑哨」
香港「劍神」張家朗今（30）日在巴黎奧運男子擊劍花劍決賽以15：14擊敗義大利Filippo Macchi，成功衛冕金牌。不過比賽尾聲出現3次爭議判決，賽後義大利提出抗議，台灣裁判黃皓志也被網友痛罵。張家朗決賽從12：14落後追至14：14，需以「決一劍」決定勝負，但張家朗與Macch同時刺中對手，黃皓志回看影片後判定得分無效，接著張家朗與Macch再次同時刺中對方，黃皓志再次判無效。根據港媒《香港01》報導，判定誰得分與進攻權有關，先上前一方，有進攻意圖將有進攻權，但一切由裁判判定。事後義大利劍擊聯會向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（IOC）提出抗議，表示Macchi金牌被剝奪，並痛批裁判素質，還指出決賽裁判分別來自台灣和韓國。
記者吳政紘/綜合報導
張家朗身價超高 被封劍神
張家朗自從上屆東京奧運奪得男子花劍個人賽金牌後，成為香港體壇風雲人物，他近年除了得到各界資助或獎金，也會抽空為國際時尚品牌拍攝廣告，計算種種收入後，預計「劍神」自成為奧運金牌後，已錄得近千萬港幣（約4200萬台幣）收入。
義大利媒體《Sky Sports》在社交網站表示，義大利劍擊聯會已會向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（IOC）提出正式抗議。張家朗港隊隊友蔡俊彥在社交平台Threads發文表達對決賽判決的感受，並為主裁判黃皓志平反。
這件事引發熱烈討論，有香港網友到黃皓志IG質疑張家朗已明顯得分，但裁判猶豫不決，導致需要3度裁決，表現不專業，還有人認為黃皓志被義大利收買，認為他「黑哨」；也有義大利網友到他IG出征，指出金牌應該屬於義大利選手Macchi。
義大利劍擊聯會會長Paolo Azzi表示，「我從未見過這種事，Macchi是個真正的贏家，他被剝奪了應得的金牌。我們已準備好提出正式抗議，因為我們所看到的實在無法接受。」