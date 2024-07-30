綠營台南市長前哨戰開打！「這人」未表態 空戰力卻狠甩2對手
代表民進黨最高權力核心的中常委選舉於7月21日落幕，有志角逐2026台南市長提名的民進黨立委陳亭妃，因獨立參選中常委遭派系正國會除名，但她憑藉有效配票策略及籤運，一舉突圍，以黑馬之姿擠進中常會，成為本屆選舉最戲劇性的一幕。綜觀選舉結果，湧言會召集人王定宇、總統賴清德子弟兵林俊憲、陳亭妃等三名台南市長候選人潛在人選，都已經確定進入中常會，當中除了王定宇尚未公開表態是否爭取提名，林俊憲、陳亭妃均已積極備戰初選，陳亭妃更率先開啟「傾聽之旅」拜票行程，民進黨府城內戰前哨戰揭開序幕，山雨欲來。
記者王德蓉／綜合報導
為了評估王定宇、林俊憲、陳亭妃三人的網路「空戰力」，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年以來三人的網路聲量數據。數據結果顯示，王定宇憑藉積極的網路社群操作、頻繁拍攝影片評論時事，獲得超過55.6萬則聲量，遠超其他兩名對手，其次為陳亭妃以11.7萬則聲量緊追其後，反觀身為賴清德嫡系的林俊憲，總聲量只有7.5萬則左右。總體而言，三人的網路聲量比例為王定宇佔74％、陳亭妃16％、林俊憲10％。
值得注意的是，聲量「一支獨秀」的王定宇也是政論節目常客，根據數據統計，三人在政論節目YouTube頻道的聲量表現也有所差異，王定宇約3.9萬則，陳亭妃1.4萬則，林俊憲不到1萬則。該結果也暗示，王定宇勤於上政論節目，除了加強在電視上的曝光外，其效果也可有效轉換到網路上，同時加強了他在收看電視以及使用網路的族群間的影響力。
進一步分析三人今年以來各週的聲量趨勢，今年5月中旬後朝野立委為「國會改革」大動干格期間，王定宇、陳亭妃在議事過程都有不錯的聲量表現，其中，王定宇提出「反國會改革（國會擴權）」論述，有效將複雜的議事攻防簡化為一般民眾聽得懂的文字，說服支持者，也以軟性貼文感謝「青鳥」挺身而出，單周收穫3.8萬則聲量；陳亭妃則走「武鬥」路線，一度槓上國民黨立委徐巧芯、陳玉珍，甚至在衝突過程中被國民黨立委包圍，讓支持者們大感振奮，一週內累積1.6萬則聲量；相較之下，林俊憲雖也經常透過社群平台提出論述和觀點，並獲得媒體轉載報導，但在網路聲量方面，他的單週聲量未曾破萬則，表現明顯不如兩名競爭對手。
除了總體聲量外，三人在自身粉絲專頁的數據表現也有所差異，單就貼文數和平均互動數來觀察，王定宇臉書粉專從今年初至今的貼文數量高達1632則，內容產製量能相當驚人，貼文數量遠超陳亭妃的336則及林俊憲的385則。不僅如此，王定宇粉絲專頁累計互動數超過700萬則，每則貼文的平均互動數也有4400次左右，相對之下，陳亭妃每則貼文的平均只能創造2100次互動，林俊憲只有1300次左右。這顯示王定宇的粉絲動能較強，這也為日後選戰進入短兵相接、輿論戰階段時，提供穩定的戰力基礎。
有趣的是，從三人的熱門貼文數據中，可發現三人的經營策略有所不同。王定宇經營粉專頗有成效，無論是論述型的說理貼文，或是軟性貼文如「早安文」均能創造高互動數；林俊憲的貼文種類也算多元，例如本月台南市山上區的塑膠工廠傳出火警，林俊憲PO出與同屬新潮流的立委郭國文共同前往現場查看情況的貼文，單篇貼文互動超過6千次，或是參加同樣是新潮流立委鍾佳濱的直播，該貼文互動也破6千次，成效不錯，可發現新潮流成員間不僅頻頻「合體」，支持者也有相互串連、提供奧援的現象；至於陳亭妃的熱門貼文類型多是問候型、節慶型，或是分享美食型等軟性文章，但提出論述、回應時事類型的貼文成效較差，可能是潛在隱憂。
總體而言，王定宇目前在府城網路爭霸賽中取得穩定領先地位，不過，在賴清德嫡系子弟兵林俊憲投入戰局的狀況下，他是否會因此「知難而退」，或者再度投入初選，仍有待觀察。另一方面，雖然林俊憲目前在空戰表現居於落後地位，但民進黨歷年初選均採「電話全民調」，比的是固樁、動員組織顧電話的實力，且同時他在網路空戰方面，若能再加上賴清德、新潮流成員的派系串連奧援，將有望形成「1+1大於2」的加乘效果。相較之下如今已無派系可依靠、成為「孤鳥」的陳亭妃，即便在網路空戰層面取得小幅度的領先，恐怕仍須在線上、線下層面都多加把勁，才能進一步拉開與林俊憲間的差距。