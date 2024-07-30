《淚之女王》文太裕官宣喜訊！曝10月結婚：她讓我想成為更好的人
南韓演員文太裕曾出演過《機智醫生生活》、《淚之女王》等戲劇作品，對於許多常看韓劇的觀眾來說，是大家常見的熟悉面孔。而今年40歲的文太裕，在昨（29）日突然驚喜宣布結婚喜訊，將要踏入人生下一個階段，確定在10月舉行婚禮，還透露對象是圈外人，感性表示：「我遇到了能夠一生相愛、依靠的人，她讓我想要成為一個更好的人。」吸引不少粉絲關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
演員文太裕在29日驚喜宣布自己即將在10月9日結婚的消息，並在文中提到未婚妻，他透露：「我遇到了能夠一生相愛、依靠的人，雖然她和我不在同一個行業工作，但她始終寬容地接納敏感、不安的我，她讓我想要成為一個更好的人。」並表示，自己未來會更加努力。
此外，文太裕在文中也提到：「在我為『我能不能成為一位好演員』一事動搖時，託各位粉絲的福我才能堅持到現在。我曾經一直夢想著向各位官宣婚訊的那一刻，如今這一天真的到來了，在寫這段文字時，我內心真的是既緊張又激動，覺得好難以置信。」
文太裕也明白粉絲們會想要知道更多他未婚妻的事情，他也坦言：「她並不是從事會跟很多人打交道的工作的人，還請大家諒解我不能提供更詳細的訊息，今後我會繼續用好的作品來回饋大家，謝謝。」而文太裕的經紀公司在隔天也證實消息，並表示婚禮將會以非公開的形式進行。