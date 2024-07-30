國會改革淪憲政爭議　游盈隆批綠「犯了2大忌」：數典忘祖

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游盈隆說，過去兩個多月，台灣出現難得一見的重大憲政爭議。藍白在野勢力聯手將「國會改革法案」強渡關山，最後不但完成立法，也推翻總統賴清德強力支持的行政院覆議案，現在已進入司法院釋憲階段。「我曾直言無隱地指出，這項重大憲政爭議的本質是黨爭多於理念之爭，講白一點就是高舉國會改革的大旗行政黨惡鬥之實。」然而，在野勢力矯枉過正，但並非全然師出無名；執政的民進黨則是反應過度，不惜「以今日之我向昨日之我挑戰」，昨非今是，就是不讓在野黨越雷池一步。「我這樣講，並不是各打五十大板，絕非廉價的折衷主義，而是有所本的。」
游盈隆舉例，一、立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告，這是憲法增修條文的明文規定，本無爭議；但要求總統現場即問即答，就背離現行憲政體制的基本理念，當然不宜；二、關於立院人事同意權行使，新法主張「以記名投票表決，審查期間不得少於一個月，且應舉行公聽會，被提名人若違反規定得處以罰鍰等等」，強化國會人事同意權，並無明顯不合理之處，應可接受才對。
游盈隆指出，關於民進黨反應過度，寸步不讓，全面否定在野勢力的修法主張，其中最為人詬病的就是，有意無意中「只要權力分立，不要相互制衡」。的確，那犯了兩大禁忌，一個是違反「權力分立與制衡」的基本原理，權力分立與制衡本是一體的，不能弱化制衡，或不要制衡，有如前述；另一個是忘了「制衡是民進黨的核心價值」，從黨外到執政，民進黨一路高舉「民主要制衡」的大旗，贏得多少人民的掌聲與支持；如今第三次執政，卻開始淡忘，或刻意不理「權力相互制衡」的理念，有數典忘祖的嫌疑，怎麼講都講不過去。
游盈隆最後表示，擾攘多時的「立院職權新法爭議」已進入釋憲的最後階段，社會大眾對釋憲結果是違憲或合憲？看來並沒那麼在意。但對廣大政界與知識界而言，憲法法庭大法官最終的審議表現仍然動見觀瞻，釋憲結果也必將對現實政治產生強烈的衝擊和影響，有關當局千萬輕忽不得。