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投信加碼逾百億力抗空頭！台股尾盤點火翻紅、終場上漲59點

▲台北股市今（30）日尾盤成功翻紅，上漲59.08點或0.27%，收在22223.57點，三大法人合計賣超131.56億元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（30）日尾盤成功翻紅，上漲59.08點或0.27%，收在22223.57點，三大法人合計賣超131.56億元。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（30）日尾盤成功翻紅，上漲59.08點或0.27%，收在22223.57點，日K終結連2黑，成交量為3849.6億元；三大法人合計賣超131.56億元。

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觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連3賣」賣超236.07億元；投信「連20買」，今日買超110.16億元；自營商（自行買賣）「連4賣」賣超5.65億元，合計三大法人賣超131.56億元。

美國股市昨（29）日漲跌互見，不過費半指數走低，台積電ADR跌逾1%，拖累台北股市今（30）日開盤下跌124.09點、來到22040.4點，隨後賣壓持續加重，最低來到21833.85點，失守22000點關卡。不過盤中由鴻海先行點火翻紅，帶動聯發科跟上漲勢，以及光電、營建股助攻下，台股尾盤成功翻紅，上漲59.08點或0.27%，收在22223.57點，日K終結連2黑，成交量為3849.6億元。中小型股也跟上漲勢，櫃買指數同樣在尾盤點火翻紅，終場上漲3.25點或1.25%，收在263.36點，日K終結連2黑，成交量為1043.2億元。

權值股尾盤有一波買單挹注，權王台積電以930元開出、下跌14元，尾盤一度翻紅，可惜最後一盤爆出4426張賣單，拖累股價終場收跌4元或0.42%，收在940元；而助攻台股尾盤漲勢的功臣之一－鴻海，盤中率先發動點火，最高來到197元，終場上漲3元或1.55%，收在196元；聯發科也同步跟上漲勢，終場上漲15元或1.21%，收在1255元。

今日個股成交量排行榜前五名為：錸德、新光金、群創、中信金、聯電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、創意、奇鋐、廣達。

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