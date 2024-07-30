Kolas捲不倫戀辯稱隨扈「夢遊求愛」 她揪出3個漏洞：太不合理了
前總統府發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）去年遭爆與已婚隨扈不倫戀，她近日受訪又再重提此事，稱被揭露的訊息是隨扈服藥後的脫序行為，遭外界質疑想復出。前國民黨立委鄭麗文點出谷辣斯說法中的3個漏洞，並直言「這太不合理了，絕無可能！」
記者余祥／台北報導
谷辣斯接受《人間魚詩生活誌》專訪時說，隨扈是服重度助眠藥物，產生「夢遊」副作用後脫序表達的愛慕訊息，卻被有意拼接，她和李姓隨扈的關係，只是阿美族語的「Salikaka」（如兄弟姊妹般）。
鄭麗文今（30）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，首先，谷辣斯是女性，怎麼會派一個男隨扈給她？這相當不尋常。隨扈是候選人的貼身保鑣，找相同性別的人擔任，做事比較方便，若選舉時被派了個男隨扈給自己，一定會感到不安，「不是很奇怪嗎？」
鄭麗文說，再來，選戰一定會很忙碌，她自己選舉時連和選戰總幹事都沒有如此頻繁對話，谷辣斯卻和一個隨扈講這麼多話，「真的這麼閒？」第三，若照谷辣斯所說，李姓隨扈真的在用藥後發生脫序行為，谷辣斯還予以安撫，這實在太違反常情，因為照理說，她應與對方保持距離，而且這更證明了李姓隨扈精神狀態不佳，警政單位怎麼會派這種人當隨扈？「這太不合理了，絕無可能！」