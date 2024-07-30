抱歉了地球！紐西蘭航空宣布放棄減碳目標：永續燃料實在太貴了
紐西蘭航空近日宣布放棄其2030年減少碳排放的目標，原因是新型飛機的交付延遲，以及永續航空燃料（SAF）實在太貴了。紐西蘭航空成為首家公開放棄自己先前提出氣候目標的主要航空公司，但紐西蘭航空也強調，仍會致力於達成2050年淨零碳排放的行業目標。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，紐西蘭航空在2022年時宣布將在2030年減少29％的碳排放，這項目標在當年提出時堪稱雄心勃勃，遠超其他航空同業的減排計畫，但如今卻再次證明，往往理想很豐滿現實很骨感。
紐西蘭航空表示，近期機隊更新計畫出現延誤，導致公司無法使用更有效率的新型飛機，紐西蘭航空將這歸咎於波音和空中巴士的供應鏈出現障礙，交付的新飛機不足；另外一項原因就是永續航空燃料比傳統燃料貴上許多，且永續航空燃料難以大量生產，這使得它不僅貴還難以購買到足夠的量。
所謂永續航空燃料是以生質燃料為基礎，由廢食用油、木屑、垃圾等製成，可大量減少航空碳排，但是被公認為「又貴又少」，根據國際航空運輸協會（IATA）資料，2024年全球航空燃油市場需求僅有0.53％是由永續航空燃料填補，想靠永續航空燃料來減少碳排放，短期內恐怕還有許多難關得克服。