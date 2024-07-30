這款即溶咖啡有毒！醫生警告100%導致中風或死亡　大馬醫生引關注

抱歉了地球！紐西蘭航空宣布放棄減碳目標：永續燃料實在太貴了

▲紐西蘭航空近日宣布放棄其2030年減少碳排放的目標，原因是新型飛機的交付延遲，以及永續航空燃料（SAF）實在太貴了。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐西蘭航空近日宣布放棄其2030年減少碳排放的目標，原因是新型飛機的交付延遲，以及永續航空燃料（SAF）實在太貴了。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

紐西蘭航空近日宣布放棄其2030年減少碳排放的目標，原因是新型飛機的交付延遲，以及永續航空燃料（SAF）實在太貴了。紐西蘭航空成為首家公開放棄自己先前提出氣候目標的主要航空公司，但紐西蘭航空也強調，仍會致力於達成2050年淨零碳排放的行業目標。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《BBC》報導，紐西蘭航空在2022年時宣布將在2030年減少29％的碳排放，這項目標在當年提出時堪稱雄心勃勃，遠超其他航空同業的減排計畫，但如今卻再次證明，往往理想很豐滿現實很骨感。

紐西蘭航空表示，近期機隊更新計畫出現延誤，導致公司無法使用更有效率的新型飛機，紐西蘭航空將這歸咎於波音和空中巴士的供應鏈出現障礙，交付的新飛機不足；另外一項原因就是永續航空燃料比傳統燃料貴上許多，且永續航空燃料難以大量生產，這使得它不僅貴還難以購買到足夠的量。

所謂永續航空燃料是以生質燃料為基礎，由廢食用油、木屑、垃圾等製成，可大量減少航空碳排，但是被公認為「又貴又少」，根據國際航空運輸協會（IATA）資料，2024年全球航空燃油市場需求僅有0.53％是由永續航空燃料填補，想靠永續航空燃料來減少碳排放，短期內恐怕還有許多難關得克服。

波音又出事！亞特拉斯航空747貨機有焦味　緊急轉降北海道

波音認了犯詐欺罪！願付賠款79億元　還要砸149億元改善安全計畫

為波音投下信任票！大韓航空無懼事故頻發　下訂40架飛機：有信心

金額上看60億美元！無懼波音事故頻　傳大韓航空將買20至30架777X

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載