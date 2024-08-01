8月熱唱／肯爺首度來台開唱！五月天領軍超犀利趴月底登場

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由五月天領軍的「超犀利趴」（Super Slippa）今年即將邁入第13屆，先前社群平台曾傳出，今年可能停辦消息，不過6月25日超犀利趴宣布，「偶爾遲到，但一定會到」，今年將在小巨蛋舉行，超強陣容也已經曝光，包括五月天、宇宙人、理想混蛋、動力火車、高爾宣等人，還有剛在小巨蛋辦完演唱會的最殺唱跳男團Energy。
此外，Ozone、宇宙人、八三夭、邱鋒澤、陳昊森、Tori Kelly、旺福、U:NUS等也都有專場表演，「真愛秀‧藍寶石大歌廳」還將復刻秀場舞台，屆時由胡瓜、歐漢聲、賴慧如擔任主持人，余天、黃西田、阿吉仔、洪榮宏、李翊君、曹雅雯將登台演唱，讓人回味當年工地秀的趣味氣氛。
台灣8月各地演唱會資訊如下：
耳膜友善季 VOL.3－RIDE
時間：8月2日（五）20:00
地點：Legacy Taipei
2024真愛秀‧藍寶石大歌廳
主持人：胡瓜、歐漢聲、賴慧如
出席：余天、黃西田、阿吉仔、邵大倫、蔡昌憲、曾心梅、秀蘭瑪雅、向蕙玲、余祥銓
時間：8月3日（六）18:00
地點：高雄流行音樂中心海音館
Ozone「World Top」演唱會
時間：8月3日（六）19:30
地點：台北小巨蛋
陳昊森「Almost Human」音樂見面會
時間：8月3日（六）19:00
地點：三創生活園區CLAPPER STUDIO
理想混蛋「迎接明日」演唱會
時間：8月3日（六）19:30
地點：Legacy Taipei
Matzka「東遊記」演唱會
時間：8月3日（六）19:00
地點：台北流行音樂中心表演廳
2024真愛秀‧藍寶石大歌廳
主持人：胡瓜、歐漢聲、賴慧如
出席：洪榮宏、李翊君、曹雅雯、林俊逸、蔡佳麟、李子森、杜忻恬
時間：8月4日（日）16:00
地點：高雄流行音樂中心海音館
理想混蛋「迎接明日」演唱會
時間：8月4日（日）18:00
地點：Legacy Taipei
COCKTAIL演唱會
時間：8月4日（日）18:00
地點：Zepp New Taipei
宇宙人「α：回到未來」演唱會
時間：8月10日（六）19:30
地點：高雄巨蛋
U:NUS「WELCOME TO THE A-TOWN」演唱會
時間：8月10日（六）19:00
地點：台中戶外圓滿劇場
怕胖團「搞砸高流」演唱會
時間：8月10日（六）19:30
地點：高雄流行音樂中心海音館
冰球樂團「早安 晚安 好喜歡」演唱會
時間：8月10日（六）19:00
地點：Zepp New Taipei
麗寶賽道搖滾嘉年華
出席：滅火器、董事長樂團、P!SCO、無妄合作社、胖虎punkhoo、粗大BAND、莉莉周她說、Dizlike、Empty ORio
時間：8月10日（六）12:00
地點：麗寶國際賽車場
2024竹北雙月海洋音樂季-電音派對
出席：告五人、家家、凹與山、RayRay、大成
時間：8月10日（六）18:30
地點：新月沙灣
傻子與白痴演唱會
時間：8月11日（日）19:30
地點：Legacy Taipei
冰球樂團「早安 晚安 好喜歡」演唱會
時間：8月11日（日）17:00
地點：Zepp New Taipei
蕭閎仁「#香蕉地球」巡迴演唱會
時間：8月11日（日）19:00
地點：Legacy Taichung
麗寶賽道搖滾嘉年華
出席：高爾宣、麋先生、王ADEN、老破麻O.S.D、Multiverse、福夢FUMON、SHOOTUP
時間：8月11日（日）12:00
地點：麗寶國際賽車場
八三夭「水啦水啦生日趴」演唱會
時間：8月17日（六）19:00
地點：台中圓滿戶外劇場
旺福「旺福里夏日同樂會」
時間：8月17日（六）14:00-15:00、17:00-18:00（一日2場）
地點：MAJI集食行音樂庭園（台北花博圓山園區內）
曾靜玟「生日快樂，31歲。」演唱會
時間：8月17日（六）14:00
地點：河岸留言西門紅樓展演館
Tori Kelly演唱會
時間：8月17日（六）19:30
地點：Legacy Taipei
旺福「旺福里夏日同樂會」
時間：8月18日（日）11:00-12:00、14:00-15:00、17:00-18:00（一日3場）
地點：MAJI集食行音樂庭園（台北花博圓山園區內）
傻子與白痴演唱會
時間：8月18日（日）19:30
地點：Legacy Taichung
洪暐哲「夏日微光樂園」演唱會
時間：8月18日（日）15:00
地點：Nuzone
月光．海音樂會
出席：舒米恩、紀曉君、桑布伊
時間：8月20日（二）17:00
地點：都歷遊客中心
Chris James演唱會
時間：8月22日（四）20:00
地點：三創生活園區CLAPPER STUDIO
SUPER SLIPPA 超犀利趴13（SUPER STAGE）
出席：五月天、GLAY、動力火車、flumpool凡人譜、宇宙人、盤尼西林、理想混蛋
時間：8月24日（六）13:30
地點：台北小巨蛋
SUPER SLIPPA 超犀利趴13（SUMMER STAGE）
出席：BOOM！怪物星人、吳汶芳、法蘭 Fran、吱吱 郭芝吟、JUD 陳泳希
時間：8月24日（六）14:15
地點：台北小巨蛋二樓紅區迴廊
蕭閎仁「#香蕉地球」巡迴演唱會
時間：8月24日（六）19:00
地點：三創生活園區CLAPPER STUDIO
拍謝少年「噪音公寓 厝邊倒彈」演唱會
時間：8月24日（六）19:30
地點：台北流行音樂中心表演廳
2024竹北雙月海洋音樂季-Bossa Nova之夜
出席：小野麗莎、緩緩樂團
時間：8月24日（六）18:30
地點：水月公園
肯爺、Ty Dolla $ign「Vultures Listening Experience」演唱會
時間：8月25日（日）20:00
地點：桃園體育場
SUPER SLIPPA 超犀利趴13（SUPER STAGE）
出席：五月天、任賢齊、Energy、高爾宣、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、芒果醬Mango Jump
時間：8月25日（日）13:30
地點：台北小巨蛋
SUPER SLIPPA 超犀利趴13（SUMMER STAGE）
出席：Ray 黃霆睿、FEniX、AcQUA舞擔小分隊、babyMINT
時間：8月25日（日）14:15
地點：台北小巨蛋二樓紅區迴廊
Sasha Alex Sloan莎夏斯隆演唱會
時間：8月29日（四）20:00
地點：台北國際會議中心（TICC）
邱鋒澤出道10週年音樂會
時間：8月30日（五）19:00
地點：Legacy Taichung
澎湖追風音樂燈光節－追風開幕夜
出席：高爾宣、盧廣仲、怕胖團
時間：8月30日（五）19:30
地點：澎湖觀音亭園區
Sasha Alex Sloan莎夏斯隆演唱會
時間：8月30日（五）20:00
地點：LIVE WAREHOUSE
邱鋒澤出道10週年音樂會
時間：8月31日（六）19:00
地點：Legacy Taichung
AP潘宇謙「微光」音樂會
時間：8月31日（六）17:00
地點：後台 BackStage Cafe
康士坦的變化球「眠月線」演唱會
時間：8月31日（六）19:30
地點：高雄流行音樂中心海音館
Laufey演唱會
時間：8月31日（六）19:30
地點：台北國際會議中心（TICC）