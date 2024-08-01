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8月熱唱／肯爺首度來台開唱！五月天領軍超犀利趴月底登場

▲肯爺（Kanye West）首度到台灣開唱，五月天領軍的超犀利趴也將在8月底登場。（圖／美聯社／達志影像、五月天臉書）
▲肯爺（Kanye West）首度到台灣開唱，五月天領軍的超犀利趴也將在8月底登場。（圖／美聯社／達志影像、五月天臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

8月份到來，本月依舊每周都有精采的演唱會多達3、40場，其中最備受矚目的莫過於首次來台開唱的「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye），這次他將帶著音樂夥伴Ty Dolla $ign到桃園體育場（桃園市立田徑場）開唱；另外，每年暑假最讓人期待的超犀利趴也將在8月24日、25日登場，這次同樣是由五月天領軍，陣容包括GLAY、動力火車、Energy、任賢齊等，相當華麗。

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本名肯伊歐瑪利威斯特（Kanye Omari West）的肯爺，是全球最暢銷的音樂人之一，擁1.6億張專輯的驚人銷量，不過他出道至今都沒有到台灣開唱，先前不斷有消息傳出，他將到高雄開唱，不過7月27日終於確定消息，開唱地點位在桃園體育場，且他的妻子和大女兒也會同行。

▲肯爺。（圖／美聯社／達志影像）
▲肯爺將和音樂夥伴Ty Dolla $ign一起來台開唱，妻女也將同行。（圖／美聯社／達志影像）
由五月天領軍的「超犀利趴」（Super Slippa）今年即將邁入第13屆，先前社群平台曾傳出，今年可能停辦消息，不過6月25日超犀利趴宣布，「偶爾遲到，但一定會到」，今年將在小巨蛋舉行，超強陣容也已經曝光，包括五月天、宇宙人、理想混蛋、動力火車、高爾宣等人，還有剛在小巨蛋辦完演唱會的最殺唱跳男團Energy。

此外，Ozone、宇宙人、八三夭、邱鋒澤、陳昊森、Tori Kelly、旺福、U:NUS等也都有專場表演，「真愛秀‧藍寶石大歌廳」還將復刻秀場舞台，屆時由胡瓜、歐漢聲、賴慧如擔任主持人，余天、黃西田、阿吉仔、洪榮宏、李翊君、曹雅雯將登台演唱，讓人回味當年工地秀的趣味氣氛。

▲8月全台各地演唱會資訊。（製圖／NOWnews社群中心）
▲8月全台各地演唱會資訊。（製圖／NOWnews社群中心）
▲8月全台各地演唱會資訊。（製圖／NOWnews社群中心）
台灣8月各地演唱會資訊如下：

耳膜友善季 VOL.3－RIDE
時間：8月2日（五）20:00
地點：Legacy Taipei

2024真愛秀‧藍寶石大歌廳
主持人：胡瓜、歐漢聲、賴慧如
出席：余天、黃西田、阿吉仔、邵大倫、蔡昌憲、曾心梅、秀蘭瑪雅、向蕙玲、余祥銓
時間：8月3日（六）18:00
地點：高雄流行音樂中心海音館

Ozone「World Top」演唱會
時間：8月3日（六）19:30
地點：台北小巨蛋

陳昊森「Almost Human」音樂見面會
時間：8月3日（六）19:00
地點：三創生活園區CLAPPER STUDIO

理想混蛋「迎接明日」演唱會
時間：8月3日（六）19:30
地點：Legacy Taipei

Matzka「東遊記」演唱會
時間：8月3日（六）19:00
地點：台北流行音樂中心表演廳

2024真愛秀‧藍寶石大歌廳
主持人：胡瓜、歐漢聲、賴慧如
出席：洪榮宏、李翊君、曹雅雯、林俊逸、蔡佳麟、李子森、杜忻恬
時間：8月4日（日）16:00
地點：高雄流行音樂中心海音館

理想混蛋「迎接明日」演唱會
時間：8月4日（日）18:00
地點：Legacy Taipei

COCKTAIL演唱會
時間：8月4日（日）18:00
地點：Zepp New Taipei

宇宙人「α：回到未來」演唱會
時間：8月10日（六）19:30
地點：高雄巨蛋

U:NUS「WELCOME TO THE A-TOWN」演唱會
時間：8月10日（六）19:00
地點：台中戶外圓滿劇場

怕胖團「搞砸高流」演唱會
時間：8月10日（六）19:30
地點：高雄流行音樂中心海音館

冰球樂團「早安 晚安 好喜歡」演唱會
時間：8月10日（六）19:00
地點：Zepp New Taipei

麗寶賽道搖滾嘉年華
出席：滅火器、董事長樂團、P!SCO、無妄合作社、胖虎punkhoo、粗大BAND、莉莉周她說、Dizlike、Empty ORio
時間：8月10日（六）12:00
地點：麗寶國際賽車場

2024竹北雙月海洋音樂季-電音派對
出席：告五人、家家、凹與山、RayRay、大成
時間：8月10日（六）18:30
地點：新月沙灣

傻子與白痴演唱會
時間：8月11日（日）19:30
地點：Legacy Taipei

冰球樂團「早安 晚安 好喜歡」演唱會
時間：8月11日（日）17:00
地點：Zepp New Taipei

蕭閎仁「#香蕉地球」巡迴演唱會
時間：8月11日（日）19:00
地點：Legacy Taichung

麗寶賽道搖滾嘉年華
出席：高爾宣、麋先生、王ADEN、老破麻O.S.D、Multiverse、福夢FUMON、SHOOTUP
時間：8月11日（日）12:00
地點：麗寶國際賽車場

八三夭「水啦水啦生日趴」演唱會
時間：8月17日（六）19:00
地點：台中圓滿戶外劇場

旺福「旺福里夏日同樂會」
時間：8月17日（六）14:00-15:00、17:00-18:00（一日2場）
地點：MAJI集食行音樂庭園（台北花博圓山園區內）

曾靜玟「生日快樂，31歲。」演唱會
時間：8月17日（六）14:00
地點：河岸留言西門紅樓展演館

Tori Kelly演唱會
時間：8月17日（六）19:30
地點：Legacy Taipei

旺福「旺福里夏日同樂會」
時間：8月18日（日）11:00-12:00、14:00-15:00、17:00-18:00（一日3場）
地點：MAJI集食行音樂庭園（台北花博圓山園區內）

傻子與白痴演唱會
時間：8月18日（日）19:30
地點：Legacy Taichung

洪暐哲「夏日微光樂園」演唱會
時間：8月18日（日）15:00
地點：Nuzone

月光．海音樂會
出席：舒米恩、紀曉君、桑布伊
時間：8月20日（二）17:00
地點：都歷遊客中心

Chris James演唱會
時間：8月22日（四）20:00
地點：三創生活園區CLAPPER STUDIO

SUPER SLIPPA 超犀利趴13（SUPER STAGE）
出席：五月天、GLAY、動力火車、flumpool凡人譜、宇宙人、盤尼西林、理想混蛋
時間：8月24日（六）13:30
地點：台北小巨蛋

SUPER SLIPPA 超犀利趴13（SUMMER STAGE）
出席：BOOM！怪物星人、吳汶芳、法蘭 Fran、吱吱 郭芝吟、JUD 陳泳希
時間：8月24日（六）14:15
地點：台北小巨蛋二樓紅區迴廊

蕭閎仁「#香蕉地球」巡迴演唱會
時間：8月24日（六）19:00
地點：三創生活園區CLAPPER STUDIO

拍謝少年「噪音公寓 厝邊倒彈」演唱會
時間：8月24日（六）19:30
地點：台北流行音樂中心表演廳

2024竹北雙月海洋音樂季-Bossa Nova之夜
出席：小野麗莎、緩緩樂團
時間：8月24日（六）18:30
地點：水月公園

肯爺、Ty Dolla $ign「Vultures Listening Experience」演唱會
時間：8月25日（日）20:00
地點：桃園體育場

SUPER SLIPPA 超犀利趴13（SUPER STAGE）
出席：五月天、任賢齊、Energy、高爾宣、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、芒果醬Mango Jump
時間：8月25日（日）13:30
地點：台北小巨蛋

SUPER SLIPPA 超犀利趴13（SUMMER STAGE）
出席：Ray 黃霆睿、FEniX、AcQUA舞擔小分隊、babyMINT
時間：8月25日（日）14:15
地點：台北小巨蛋二樓紅區迴廊

Sasha Alex Sloan莎夏斯隆演唱會
時間：8月29日（四）20:00
地點：台北國際會議中心（TICC）

邱鋒澤出道10週年音樂會
時間：8月30日（五）19:00
地點：Legacy Taichung

澎湖追風音樂燈光節－追風開幕夜
出席：高爾宣、盧廣仲、怕胖團
時間：8月30日（五）19:30
地點：澎湖觀音亭園區

Sasha Alex Sloan莎夏斯隆演唱會
時間：8月30日（五）20:00
地點：LIVE WAREHOUSE

邱鋒澤出道10週年音樂會
時間：8月31日（六）19:00
地點：Legacy Taichung

AP潘宇謙「微光」音樂會
時間：8月31日（六）17:00
地點：後台 BackStage Cafe

康士坦的變化球「眠月線」演唱會
時間：8月31日（六）19:30
地點：高雄流行音樂中心海音館

Laufey演唱會
時間：8月31日（六）19:30
地點：台北國際會議中心（TICC）

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