彰化北斗4層透天「隔32間房」出租！火災釀3死 專家：2類房別住
彰化縣北斗鎮中山路一間4層樓透天厝今（30）清晨發生大火，釀3死2重傷。彰化縣政府查出，屋主未經申請，擅自將透天厝隔成32間房間出租，每月收租金估可達14萬元，依建築法可裁罰6萬到30萬。專家提醒，租房時要留意房東有無安裝住警器（住宅用火警報器）及擺放滅火器，逃生通道、樓梯是否順暢，木板隔成許多間房及屋齡老舊房子的房子最好別租。
記者徐銘穗/綜合報導
依消防局現場查報資料顯示，透天公寓一樓是機車行，屋主住二樓，4樓頂樓還有加蓋，共有32間房，其中29間出租，3間屋主自住。建設處指出，因隔間或室內裝修變更，包括空間規劃或隔間牆材質都需符合安全要求，必須提出變更使用申請等，但屋主未申請即擅自增設隔間，已是違法。
富品創毅室室內設計師小林曾分享，在台北市與新北市，想要合法隔套出租要懂法規，若廁所要增加2間以上，得獲樓下鄰居同意簽「直下層同意書」才行。
小林說明，要取得「直下層同意書」，起源就是雙北早期有許多亂隔現象及公安問題，政府就開始規範裝修廠商、房東，衍生出「多間套房審查條例」，包含使用建材、用電安全等都得符合相關消防安檢規範。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶提醒，民眾租房子時，要留意租屋器有無加裝住警器（住宅用火警報器）及擺放滅火器，如果沒有的話，可以向房東要求加裝，並且要留意逃生通道、樓梯是否順暢。賴志昶指出，經濟條件許可，不要住木板隔間，尤其是隔很多的出租房，也不要租屋齡過於老舊的房子，以免容易有線路老舊問題。