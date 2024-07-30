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中國遊客餵奈良鹿「大便仙貝」引眾怒！恐冠這罪　奈良警加派巡邏

▲近來頻頻傳出中國遊客對奈良公園內的奈良鹿做出惡意行為。（圖／美聯社／達志影像）
▲近來頻頻傳出中國遊客對奈良公園內的奈良鹿做出惡意行為。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本奈良人氣景點「奈良公園」向來以成群的奈良鹿聞名，近來卻傳出，有中國遊客對公園內的奈良鹿做出惡意行為，不僅有人用腳多次狠踹園內的鹿，另名遊客甚至將鹿仙貝沾上地上的鹿糞，戲謔餵食鹿，並將惡作劇過程上傳網路，消息一出引起日本網友憤怒，奈良縣警更表示已經加派巡邏，避免類似事件再度發生。

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綜合媒體報導，日前傳出有中國遊客在奈良公園內對鹿群施暴，不僅拳打腳踢，甚至追著落荒而逃的鹿繼續攻擊，還對無辜路過的鹿揮出一巴掌，行為十分惡劣。過沒幾天又有類似行為發生，有中國遊客拿在公園販賣的鹿仙貝，將其沾滿了鹿糞後再餵給鹿吃，一行人以戲弄鹿為樂，得逞後還哄堂大笑。

中國遊客對奈良鹿群的惡意行為，引起日本網友激憤，有人揚言應該將這些中國人驅逐出境，紛紛痛斥「只敢對鹿施暴的卑劣東西」、「逮捕他們！」、「明明有法律保護的吧？為什麼不能將這些中國人抓起來？」

 
《產經新聞》報導指出，當地警察在7月下旬接獲多個報告後，也介入調查事件，更派員到場以日文、英文和中文廣播，對遊客宣傳，稱傷害奈良鹿或受到懲罰。

傳說神明武甕槌命騎着白鹿到奈良春日大社所在地，因此奈良鹿為被尊為「神明的使者」，如今更做為「天然紀念物」受到重視和保護。而奈良鹿並非被飼養的動物，屬於「無主物」，但傷害或獵捕鹿的行為均可能會因違反「文化財保護法」而遭到問罪。

在2021年時，就有一名20多歲日本男性因為對奈良鹿施暴，用斧頭擊中奈良鹿的頭致其死亡，因而違反文化財保護法。該男子表示，因為鹿撞到了他的車子，一氣之下才會做出暴行。

此外，警方也提醒，由於過去也曾發生過，遊客與鹿接觸後，遭到踢傷或咬傷的事故。光是在2018年，就曾發生了217起涉及鹿的事故、2019年192起，儘管受到新冠肺炎疫情影響，但在2023年度也發生了105起相關事故。且每年外國遊客遭受的損失都比日本遊客還多。奈良縣政府呼籲遊客，在給鹿仙貝的時候，不要戲弄、追逐鹿，也不要讓兒童單獨接近鹿。

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