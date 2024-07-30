LE SSERAFIM宮脇咲良失聲痛哭！淚崩吐心聲：害怕在人前唱歌
由宮脇咲良、金采源、許允眞、中村一葉、洪恩採6位成員組成的新生代韓國女團LE SSERAFIM，昨（29）日在官方YouTube上發布紀錄片，擁有將近15年偶像經歷，橫跨日、韓娛樂圈的成員宮脇咲良竟在影片中失聲痛哭，忍不住向鏡頭坦言，現在的自己相當恐懼在人前唱歌，令粉絲心疼不已，相當擔心日前LE SSERAFIM登上Coachella音樂節時「大型翻車現場」會加深宮脇咲良的陰影。
記者史平旭／綜合報導
在錄製正規專輯《UNFORGIVEN》時期的紀錄片中，宮脇咲良坦言，雖然成為藝人是唯一能讓自己感到和幸福的職業，但也時常自我懷疑自己在舞台上的表現。知道唱歌是團體弱點的宮脇咲良，在《UNFORGIVEN》打歌活動結束後，也把握時間去上歌唱課程。
老師問怎麼變得沒自信 宮脇咲良一聽掩面大哭
沒想到，看見宮脇咲良唱歌的模樣後，聲樂老師卻反問她：「怎麼變得這麼沒自信？」聽到這句話的宮脇咲良忍不住掩面大哭，吐露心聲，坦白自己被「想要做得好的恐懼支配」，現在的自己相當害怕在人們面前唱歌。雖然宮脇咲良也表示不後悔成為偶像的選擇，當偶像是最幸福的時刻，但每當沒能展現出最好的表演時，對粉絲也感到非常抱歉。
今年4月，人氣勢如破竹的LE SSERAFIM被受邀參加美國最大音樂祭「Coachella音樂節」，沒想到，首度登台的LE SSERAFIM竟在音樂節中「大翻車」，短短40分鐘內破音、走音不斷，被稱作史詩級車禍現場。事後，宮脇咲良雖然寫下長文表示：「沒有人是完美！」卻再度挨轟。如今紀錄片播出，看到偶像在光鮮亮麗的鎂光燈下，默默承受對於舞台表現的壓力的模樣，也讓粉絲們十分擔心宮脇咲良的心理健康。