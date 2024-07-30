企業淨零轉型 黃偉哲：推動企業可持續發展的重要策略
臺南市政府經濟發展局今 (30) 日於沙崙綠能科技示範場域舉辦「企業淨零轉型 碳索綠色未來」技術應用交流會。臺南市長黃偉哲表示，隨著氣候變遷對全球生態環境和經濟發展的影響日益顯著，各國政府、企業及社會團體正加速推動淨零轉型，致力於實現碳中和目標。淨零轉型不僅是應對氣候變遷的必要之路，更是推動企業可持續發展的重要策略。
記者郭凱杰／台南報導
為協助臺南市製造業暨零售業廠商推動企業淨零轉型，快速掌握市場趨勢，沙崙智慧綠能科學城特規劃辦理以淨零轉型為主題之技術應用交流會，邀請工研院綠能所劉子吉博士針對淨零轉型趨勢觀點進行深度剖析，同時也邀請到東元電機前董事、東訊、機械新刊ESG顧問黃立聰顧問以「東元集團ESG策略發展與低碳轉型方案」進行主題，分享集團的創新永續製程、減排路徑和解決方案。
臺南市政府經濟發展局林榮川局長認為，極端氣候影響人類生活與經濟型態，歐盟也即將實施碳關稅法案，為了協助企業因應挑戰，今天舉辦技術應用交流會，媒合有減碳轉型需求的業者，了解目前已有的淨零與數位轉型方案。
林榮川指出，這次交流會吸引東盟開發實業、崇越科技、美芝城實業、中美嘉吉、精誠資訊等國內具份量的企業代表，希望藉由問題研析、技術分享與方案媒合，加速淨零轉型的進程，同步推動商機創造與產業發展。
沙崙智慧綠能科學城辦公室也指出，全區內有許多進駐單位，已經開發出領先業界的淨零技術，透過這次技術應用交流會，一方面鼓勵企業進行綠色轉型和創新，另一方面也向業界推廣沙崙在地的解決方案，讓進駐單位的研發成果有更多機會走向世界。