台北市寶可夢機台消失了！撤除原因曝光 家長崩潰：要帶孩子去哪
《寶可夢加傲樂》（Pokémon Ga-Olé）近年在世界各國推出後，相當受到大眾歡迎，許多家長甚至會特地帶孩子前往超商排隊等待機台，共度特別的寶可夢親子時光。不過近期有許多台北市家長發現，許多超商、百貨原本擺設的寶可夢機台突然大量消失，才發現有違反相關法令，但也讓不少家長崩潰吶喊：「要帶孩子去哪裡？」
記者潘毅／綜合報導
台北市商業處在7月20日發出新聞稿，內容指出寶可夢機台設置歸屬於「遊樂園業」，依臺北市法規不得設置在非商業區，呼籲業者應遵循都發建管相關法規，並強調會聆聽業者及外界聲音，共同打造健康營業環境。
商業處補充，從5月底已發函業者，設置機台地點應符合都計、建管等規定。清查在住宅區或非商業區及學校附近寶可夢機台，到6月共計67處，已通報都發局處理並發函業者，隨後到7月15日止，都發局又陸續發函有32處要求業者改善，預計將在9月底前將所有在7-11統一超商、文具店、玩具店、百貨公司等地「不符合規定」的寶可夢機台陸續撤出，其中超商内的機台已在29日全數撤除完畢。
自從新聞稿發布後，寶可夢圈內許多台北玩家、家長紛紛反映，在家附近的超商內，本來存在的寶可夢機台逐漸消失，甚至連部分百貨公司內的機台都被撤除，原本玩家基數就相當龐大的寶可夢機台，在假日都需要排隊等待遊玩了，機台數量銳減，無疑是讓家長遛小孩的難度大幅增加。
因此也有不少家長抱怨，「一個機台也能算是遊樂園業？？北市府是不是搞錯什麼」 、「滿地夾娃娃機爪子鬆到不行沒處理，跑來抓這個」 、「遛小孩的好夥伴消失了」。