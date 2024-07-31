世界先進Q2營收重回百億大關　今年資本支出上修15%、來至45億元

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針對第二季表現，世界先進總經理尉濟時指出，在第一季傳統淡季過後，有看到需求復甦的現象，第二季晶圓出貨量較上季增加約19%，產品平均銷售單價下降4%，毛利率增加2個百分點至26%。整體而言，第二季營運表現符合上一季財測。
展望第三季，晶圓出貨量預期將季增9%至11%，產品平均銷售單價約為持平至季減2%，毛利率預期將在28%至30%之間，跟本季相比更加提升。
不過展望第四季及明年，世界先進表示，目前還在觀察中，第四季還看不清楚，明年期望不高，預期產能利用率約7到8成。
世界先進也表示，車用半導體庫存仍相對高，庫存調整可能會延續到第四季，在面板方面，雖然運動賽事有拉了一小波，但需求端仍沒有上揚，此外，下半年還是有陸續出notebook新機種，手機方面還是有刺激。
此外，世界先進預計在今年下半年取得主管機關核准後，將與恩智浦公司在新加坡合資建立12吋晶圓廠，因此今年資本支出比原先預估值增加了新台幣7億元、來到45億元，上修約15.5％，其中45% 用在晶圓五廠，晶圓五廠今年第三季月產能擴增至1.5萬片；約20-25%用於新加坡擴廠，另35%用於廠區優化與維修。
而針對股利政策，董事長暨策略長方略說，未來4.5元的股利政策絕對不會受12吋廠投資案而改變。
同時世界先進也宣布，為了因應新加坡海外投資案的資金需求，董事會決議辦理現金增資，發行新股不超過2億股，其中，3000萬股由世界先進員工認購，2000萬股對外公開承銷，1.5億股由原股東按照認股基準日股東名簿記載的持股比例認購。