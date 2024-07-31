泰王迎72歲大壽！王后反而成焦點 從空姐戰勝寵妾上位
泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）28日迎來72歲大壽，然而相伴在旁的王后素提達（Suthida）因優雅的穿搭和妝容，反而成為全場焦點。素提達原本僅是一介平民，卻戰勝了瓦吉拉隆功的前三位前妻，以及泰王的小妾詩妮娜（Sininat），從空姐變成國母，挺過貴妃爭寵風波的她，是目前泰國最尊貴的女人。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，泰國王室後宮風波引全球媒體關注，因為瓦吉拉隆功的情史相當豐富，他在和素提達結婚前，曾有三段婚姻，和素提達結婚後還打破傳統，納一名女子為貴妃，當時詩妮娜相當受寵，讓外界一度擔憂素提達的正宮地位不保。
現年45歲的素提達出生於1978年6月3日，過去曾擔任泰航空姐，外型亮眼的她，擁有易三倉大學學位。2014年瓦集拉隆功與第三任王妃西拉米離婚後，就與素提達傳出緋聞，但未獲當事人證實。瓦集拉隆功在2016年即位後，隨即晉升素提達為上將，2017年更讓她擔任泰王侍衛隊副指揮官，最終在2019年冊封她為王后。
不過兩人才新婚3個月，泰王就打破君主立憲制一夫一妻的傳統，將詩妮娜納為貴妃，甚至多次在公開場合牽手曬恩愛，不過他對詩妮娜的寵愛沒有維持多久，便以「忤逆王后罪」將她打入冷宮，並拔除她的王室頭銜及所有軍銜，宛如「後宮甄嬛傳」的情節相當精彩。
挺過各種風波，素提達在今年泰王生辰受到矚目，近幾年素提達積極陪同泰王參與公務行程，並獲得王室重用，也逐漸獲得泰國民眾的青睞。由於冷宮貴妃詩妮娜過去曾鬧出不雅照風波，泰國民眾普遍認為王后素提達的容貌、氣質和學識才擔得起泰國王后的頭銜與責任。