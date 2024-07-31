將結束低利率時代？日經：日央傳考慮追加升息、或升至0.25%

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《日經新聞》表示，日本央行考慮在今日舉行的貨幣會議上追加升息，最有可能的方案是將政策利率（無擔保隔夜拆款利率）從現在的利率的0-0.1%調升至0.25%，並且日央也將決議縮減公債收購額的「量化緊縮」具體方案，日本經濟將進一步邁入「有利率的世界」。日銀若將利率調升至0.25%、將創15年又7個月來（2008年12月以來、0.3%左右）新高水準。
報導指出，日央考慮追加升息，主要是因為，日央雖在3月解除負利率政策，但因薪資揚升、帶動物價和景氣仍舊呈現上升趨勢，日本核心CPI年增幅持續高於央行所設定的「2%」目標。部分日央官員主張有必要早期追加升息、並將在31日的會議上做出最終決定。並且參與貨幣會議的財務省和內閣府人士不會行使延期表決的請求權、採取允許的姿態。
此外，日央也將敲定縮減公債收購額的具體計畫。日央在3月解除負利率後、每個月仍收購約6兆日圓的日本公債，而市場預期月收購額可能會在1年半後的2025年底縮減至現行的一半（約3兆日圓）水準。
日本6月受到住宿費大漲、能源價格增幅擴大的影響，6月核心CPI（排除生鮮食品後的消費者物價指數）年增幅來到2.6%，是連續第34個月呈現走高，並且是連續第27個月高於官方所設定的「2%目標」，並且核心CPI增幅高於前一個月份（2024年5月、年增2.5%）、連續第2個月呈現擴大。
日本央行有可能在今日宣佈升息，也激勵日圓走高。日圓兌美元昨日在紐約尾盤升值0.8%，報152.77日圓，從7月3日創下161.96日圓的38年低點以來一路走升。雖然7月呈現反彈，但日圓今年仍下跌約8%，在10國集團貨幣中表現最差。而日圓兌美元今日在東京早盤繼續走升，報152.45日圓。