台灣最慘夜市是它！開幕1個月「評價僅2.7顆星」　遊客逛過全傻眼

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@takoiroiro為什麼思源夜市大家去一次就嚇壞？ #新莊美食 #思源夜市 #美食vlog
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才剛開幕1個月！新北市新莊「思源夜市」負評爆棚
事實上，這個新莊「思源夜市」是從上個月29日正式開幕的夜市，位於捷運新北產業園區站附近，機場捷運線以及環狀線都可以抵達，出站之後只要步行3分鐘就可以抵達，因此在消息放出時，不少雙北民眾都相當看好這個夜市的發展。
沒想到從上月底開幕至今，「思源夜市」的評價意外墜馬，短短一個月評價開出2.7顆星的不佳成績，許多遊客逛過都給出1星負評表示「真的傻眼，路線規劃超差，東西也很貴....逛一次就先Pass了」、「佔地看起來很大實際超小，動線不佳超級擠....東西也賣很貴，一次夜市」、「場地很小，攤位不多，東西貴，沒什麼特色，有點失望。」
剛起步不要氣餒！「思源夜市」特色小吃老饕仍給讚賞
而雖然剛起步就負評湧入，不過《NOWnews》記者則認為思源夜市不要太氣餒，因夜市還是能夠滾動式調整優化，加上思源夜市的交通便利，方便民眾到達，還是有一定的潛力能夠發展起來，且夜市內撇開動線不佳的問題之外，還是有許多人讚賞其食物還不錯吃。
從Google評價上來看，有幾家特色小吃是到思源夜市必吃，包括「綠豆沙」、「蚵蛋燒」、「日式炸肉」、「烤/炸魷魚」、「香酥蛋捲」、「泰式奶茶」、「烤魚」等等，其中「蚵蛋燒」是最多人推第一名，連住在新莊的女星解婕翎也曾經朝聖過，大讚「新鮮好吃！」下回如果逛膩雙北的老字號夜市的話，不妨搭捷運或者機捷到思源夜市逛一逛哦！
🟡新莊思源夜市
📍地址：新北市新莊區新北大道三段6號之2
📍營業時間：每週五六日16：00-01：00
📍交通方式：捷運新北產業園區站，可搭機場捷運線或環狀線，再步行3分鐘。