謝京穎同框Energy等了1年！缺席去年首合體 自曝原因嘆：好蠢
最殺舞蹈男團Energy上週末在小巨蛋連續舉辦兩場演唱會，大嫂團柯佳嬿、謝京穎、Mei也都到場支持。謝京穎29日在臉書上分享與Energy的合照，她透露這張照片等了1年多，去年Energy合體時她向劇組請假想去看演出，卻請錯天無奈表示，「想起來就覺得自己好蠢。」
記者薛羽彤／綜合報導
謝京穎連兩天現身小巨蛋，為老公書偉加油打氣，事後她在臉書上分享與Energy的合照，還透露一個自己犯蠢的小故事。謝京穎表示這張照片她等了1年多，去年Energy合體受邀當五月天的演唱會嘉賓時，自己已經準備好要去觀賞，沒想到竟因為請假請錯天無法到場，「因為請錯假，缺席了。請成4/1號愚人節，整個4/2拍戲紅不讓拍好拍滿，像極了在過愚人節。」
這次謝京穎連兩天不缺席，她透露整場演唱會都在享受少女感爆棚的心情，而有了上次經驗，謝京穎堅定表示「往後的每一場我都不會缺席，小粉絲會當好當滿 ！」此外，謝京穎參加Energy演唱會還鬧出小插曲，她興奮在社群上分享演唱會現場照，卻被網友說「拿公關票入場嗎？如果是拿公關票的話就不要發文了避免爭議，因為很多人都搶不到。」謝京穎本人也在留言區回應，「我是拿工作人員的證件」，並附上3個眼眶含淚的表情符號，看起來好委屈，最後該網友刪文道歉。