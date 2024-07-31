陳耀祥明卸任！翁柏宗代理NCC主委 翁曉玲譴責政院：藐視立法院
國家通訊傳播委員會（NCC）陳耀祥任期到今（31）日止，行政院昨去函NCC，指定現任副主委翁柏宗延任，並代理主委。國民黨立委翁曉玲痛批行政院，利用法律還沒生效的空擅自指派，「我嚴厲譴責行政院這種無視法治、踐踏立法權威的可恥行徑！我們絕不能容忍行政院如此恣意濫權，行政院應收回函令，翁柏宗也應知所進退！」
記者何哲欣／台北報導
翁曉玲在臉書說，立法院已於16日三讀通過《NCC組織法》修正案，明確刪除延任條款，這是為了維護NCC人事任命之民主正當性，防止權力濫用。然而，行政院竟然以「避免NCC無法正常運作」為由，公然違背立法院的決議，讓本應卸任的翁柏宗繼續延任，這是對法治精神的赤裸裸踐踏！
翁曉玲說，翁柏宗身為副主委，應該在法規修正後自動離任，卻以「只是配合」為藉口，接受這項玩法弄法的任命，這種行為，不僅是對立法院的蔑視，更是公開挑釁立法院三讀通過的法案。
翁曉玲也不滿，況且NCC日前自己才修改了相關的作業要點，可以由留任三個委員先行處理簡單的會議審議事項來避免NCC空轉，而今行政院卻仍選擇去函NCC，指定現任副主委翁柏宗擔任代理主委，此舉等於是變相延任，如此不僅令人質疑其背後的動機，更讓人懷疑，行政院到底是要捍衛法治，還是要以權謀私？譴責行政院藐視立法權。