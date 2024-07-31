紀卜心爆脫粉潮！IG追蹤數突重回100萬 網友諷「最強買粉」是她
網紅紀卜心、見習網美小吳近日因為創立的手搖品牌「十盛奶茶」因奶茶類含有奶精遭指不誠實、有欺騙社會大眾疑慮，遭到炎上。事後小吳透過影片、紀卜心發布限時動態二次道歉後，仍不被網友買單，有人不滿紀卜心只以文字道歉卻沒拍影片，到紀卜心YouTube頻道留言，結果遭到本人回嗆「你是文盲？」引發退粉潮。紀卜心IG從100萬粉絲跌破到99萬，沒想到昨（30）日卻突然上升回到100萬，目前粉絲數來到102萬，在風頭浪尖上還漲粉，遭疑花錢買粉絲數。此外，有網友提到買粉絲數這件事，「最強買粉」非李毓芬莫屬。
記者薛羽彤／綜合報導
紀卜心罵網友文盲之後，退追人潮又急速加劇，截至昨日上午9時15分，紀卜心的IG追蹤人數已經跌破百萬，來到99.7萬，在十盛奶茶出事之前，她的粉絲數一度逼近100.8萬，可見事發之後，至少有1萬人以上退追紀卜心。奇妙的是，昨日晚間紀卜心粉絲數突然上升，衝回100萬而且數字不斷增加，目前已來到102萬。
有網友分析，在十盛爭議尚未落幕之下，掉粉之後一天之內粉絲數又漲了一萬多且持續上升，加上留言區有大量疑似罐頭訊息寫下：「辛苦了，加油」，因此網友紛紛提出質疑「是買粉絲了吧。」
李毓芬IG追蹤數超越周杰倫 遭諷「最強買粉」藝人
此外，紀卜心被質疑買粉，有網友提到令人印象深刻買粉的藝人就是李毓芬，「最強買粉還是李毓芬，是不是覺得粉絲多就可以贏周杰倫。」李毓芬2022年底推出新歌《再見公主》宣告回歸，MV點擊率短短20天就破億，超越周杰倫、BTS等國際巨星。而李毓芬IG及臉書留言區也出現多個假帳號，去年9月她的IG追蹤數來到823萬，目前又衝上997萬，甚至超越周杰倫的918萬，不過李毓芬從未對此事回應。