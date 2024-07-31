高虹安「大水庫理論」不被採信！沈富雄舉1案例：這就是重判原因
新竹市長高虹安在立委期間詐領助理費，一審遭判刑7年4個月，二審恐也將聚焦在浮報加班費上。前立委沈富雄30日表示，「貪污治罪條例是有條、有項、有款，她就是說利用職權之便，用詐術牽涉到薪水跟加班費虛報」，沈富雄強調，高虹安這個東西沒碰到大水庫理論，是因為這個錢你拿去洗頭、拿去買自己的東西，高虹安的助理不是公務員，所以助理敢用這筆錢去洗頭髮嗎？他們連敢都不敢。
記者余祥／台北報導
沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，大家討論高虹安的判決，因為都不是法律專業，解讀都不夠精準，因為那個是貪污治罪條例，有條、有項、有款，高虹安是說利用職權之便，用詐術牽涉到薪水跟加班費虛報，把這個人或是第三者之物，納入你的帳戶，作為私人之用。
沈富雄舉例說，之前民進黨汐止區三連霸市議員周雅玲，遭控利用人頭詐領詐領助理費1388萬，違反貪污治罪條例，被判8個月徒刑、緩刑3年，「她說她放進去的錢遠大於大家使用的錢，是大水庫理論」。
沈富雄直言，但高虹安這個東西沒碰到大水庫理論，是因為這個錢你拿去洗頭、拿去買自己的東西，高虹安的助理不是公務員，所以助理敢用這筆錢去洗頭髮嗎？他們連敢都不敢。