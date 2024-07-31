Kolas想靠賴清德復出？他舉2例批她太霸氣 奉勸「死了這條心吧」
總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）因與已婚隨扈爆不倫戀而去職，她日前受訪改口說，該隨扈當時是因為服藥夢遊，才會傳事愛簡訊，遭質疑太扯、想復出搶位置，她否認稱，「說真話不是為了搶位子，不用想太多」資深媒體人黃揚明說，Kolas最大靠山是總統賴清德，但賴清德現在也不可能明目張膽幫她安排位子了。
記者何哲欣／台北報導
黃揚明在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，Kolas從政生涯最重要的關鍵是在賴清德擔任行政院長時出任發言人，後來賴清德擔任副總統，Kolas也轉任府發言人，但她卻在轉任時，搭座車到總統府報到，導致那一天去接行政院發言人丁怡銘，沒有車可以用。
此外，黃揚明也說，Kolas到總統府後，就直接到前總統蔡英文核心幕僚黃重諺的辦公室，跟黃指定要這間辦公室，這些媒體都曾報導過，Kolas非常強勢，原因就是背後有靠山賴清德。
但黃揚明說，現在賴清德當上總統，反而不太可能給Kolas靠，「賴清德看到妳演這齣，在幹嘛？現在不是全部的人在打（國民黨立委）顏寬恒、打（新竹市前市長）高虹安，「妳跳出來幹嘛啦？妳這時侯不是自己...自爆嗎？又不是什麼神風特攻隊攻擊！」
黃揚明強調，Kolas如果安靜一點、乖一點，等這個案子大家遺忘，也許過了2、3年，都容易幫忙安排位子，「可是當妳今天敲鑼打鼓的時候，必須說這個對Kolas不是好事，如果她是為了回到政壇的話，我是奉勸她一句啦：先死了這條心吧！」