群創Q2轉虧為盈、估Q3出貨量微降　股價衝高後拉回平盤

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群創表示，受惠於國際運動賽事促使品牌廠提前拉貨、帶動面板價格上漲，第二季營收季增12.6%，毛利率與EBITDA利益率分別達到10.0%及14.4%，折舊及攤銷為新台幣78億元，資本支出為新台幣38億元。
群創第二季整體出貨面積671萬平方公尺、季增11.5%，液晶面板售價為每平方公尺259元美金。以產品營收分布來看，電視為40%、車用產品為22%、可攜式電腦為21%、手機及商用產品為12%、桌上型螢幕為5%；以產品尺寸別區分，10吋以下為13%、10到20吋為33%、20到30吋為14%、30到40吋為7%、40吋以上為33%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為78%以及22%。
展望第三季，群創表示，消費意願持續受通膨影響，拉貨動能減緩，預期出貨量將微幅調降，價格可望維持平穩。預期消費者對於螢幕面積的需求逐年放大、AI帶動IT面板需求成長，以及業界「按需生產」的趨勢下，供需可望平穩。
另外，上個月群創傳要賣南科廠房給美光，當時公司表示，不對傳言與臆測做任何評論。不過昨日群創公告，為了挹注公司營運及未來動能，群創董事會決議擬處分南科D廠區，TAC廠相關不動產。
群創指出，為配合業務需求暨爭取時效，呈請董事會授權洪進揚董事長，於不低於擬處分資產在最近期財務報表上之帳面價值，參酌專業估價報告及市場行情資訊，與本案潛在交易對象協商處分條件及簽署買賣相關合約。
群創今日股價衝高後拉回，早盤最高來到16.4元，不過隨後遇到獲利了結賣壓，股價在上午10點時拉回至平盤價位15.8元，日K拉出長上影線。