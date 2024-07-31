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宇宙道奇交易大限前再補強！換來本季大回春強投+四屆金手套得主

▲美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇在交易大限前持續補強，日前道奇和紅雀、白襪進行三方交易，道奇獲得Tommy Edman和白火球男Michael Kopech，今（31）日道奇再度啟動交易，用兩名小聯盟球員，和老虎換來投手Jack Flaherty，再拿剛被DFA的左投Ryan Yarbrough和藍鳥換來外野手Kevin Kiermaier，一舉補強外野防守和先發輪值。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇在交易大限前持續補強，日前道奇和紅雀、白襪進行三方交易，道奇獲得Tommy Edman和白火球男Michael Kopech，今（31）日道奇再度啟動交易，用兩名小聯盟球員，和老虎換來投手Jack Flaherty，再拿剛被DFA的左投Ryan Yarbrough和藍鳥換來外野手Kevin Kiermaier，一舉補強外野防守和先發輪值。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇在交易大限前持續補強，日前道奇和紅雀、白襪進行三方交易，道奇獲得Tommy Edman和白火球男Michael Kopech，今（31）日道奇再度啟動交易，用兩名小聯盟球員，和老虎換來投手Jack Flaherty，再拿剛被DFA的左投Ryan Yarbrough和藍鳥換來外野手Kevin Kiermaier，一舉補強外野防守和先發輪值。Kiermaier預計今年打完將退休，本季將是他大聯盟生涯最後一個球季，雖目前打擊率僅1成95，但防守依舊令人放心，道奇在打線強悍的情況下，希望藉由Kiermaier來補強外野防守的弱點，Kiermaier加入道奇後，也有望在生涯最後一個賽季衝擊世界大賽冠軍。

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投出回春表現　Flaherty加盟道奇

Flaherty是今年交易大限前除Garrett Crochet外，最熱門的球員之一，今年Flaherty季前和老虎簽下1年1400萬美元（約4.6億新臺幣）的合約，先發18場拿下7勝5敗防禦率2.95，106.2局飆出133次三振，每局被上壘率僅0.96，各項數據都接近生涯最佳。

道奇目前傷兵名單中，有Walker Buehler、Tony Gonsolin、Dustin May、Emmet Sheehan、山本由伸等多名先發投手，雖Tyler Glasnow和Clayton Kershaw在近期已歸隊，但先發輪值戰力依舊不穩固，因此向老虎交易來Flaherty，希望補強先發輪值的漏洞。

Kiermaier預計今年打完將退休，本季將是他大聯盟生涯最後一個球季，雖目前打擊率僅1成95，但防守依舊令人放心，道奇在打線強悍的情況下，希望藉由Kiermaier來補強外野防守的弱點，Kiermaier加入道奇後，也有望在生涯最後一個賽季衝擊世界大賽冠軍。


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